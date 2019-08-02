Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,24 млн баррелей.

В июле 2019 года в России добыто 47,15 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 0,6% ниже показателя июля 2018 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,15 млн баррелей.

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 2,4%.

НК "Роснефть" с начала года добыла 112,81 млн тонн (в июле - 16,11 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 47,85 млн тонн (7,03 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 35,11 млн тонн (5,18 млн тонн), "Газпром нефть" - 23,04 млн тонн (3,59 млн тонн), "Татнефть" - 17,43 млн тонн (2,6 млн тонн), "Башнефть" - 10,88 млн тонн (1,58 млн тонн), "Славнефть" - 8,09 млн тонн (1,23 млн тонн), "НОВАТЭК" - 4,88 млн тонн (690,38 тыс. тонн), "РуссНефть" - 4,17 млн тонн (624,73 тыс. тонн).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за семь месяцев текущего года добыли 48,19 млн тонн нефти и газового конденсата (в июле - 6,85 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 11,36 млн тонн нефтяного сырья (в июле - 1,49 млн тонн).

Экспорт нефти

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2019 года составил 143,53 млн тонн, что на 5,7% выше аналогичного показателя 2018 года. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,96 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за семь месяцев всего было экспортировано 127,77 млн тонн нефтяного сырья (из них 116,41 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 27,11 млн тонн.

В июле в дальнее зарубежье было экспортировано 21,27 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 6,1%. Среднесуточный экспорт составил 5,03 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 27,38 млн тонн российского нефтяного сырья (в июле - 4,9 млн тонн), МНТ Козьмино - 19,14 млн тонн (2,83 млн тонн), Новороссийск - 12,56 млн тонн (2,4 млн тонн), СМП Усть-Луга - 12,69 млн тонн (399,66 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-июле 2019 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 63,74 млн тонн (в июле - 9,65 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 19,07 млн тонн (2,9 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 11,66 млн тонн (1,58 млн тонн), "Татнефть" - 6,26 млн тонн (1,09 млн тонн), "Газпром нефть" - 4,7 млн тонн (880,48 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за семь месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 9,08 млн тонн нефти (в июле - 1,37 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-июле 2019 года составил 9,22 млн тонн (в июле - 1,28 млн тонн), Туркмении - 1,05 млн тонн (215,52 тыс. тонн), Белоруссии - 753,6 тыс. тонн (165 тыс. тонн), Азербайджана - 329,42 тыс. тонн (79,71 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-июле 2019 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 6,7% - до 9,81 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 6,4% до 9,81 млн тонн нефти. В Узбекистан российские компании - в отличие от аналогичного периода прошлого года - нефть не поставляли.

Добыча газа

Объем добычи газа в России в январе-июле 2019 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 431,9 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. В июле в РФ было произведено 54,66 млрд куб. м газа (рост на 0,5% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-июле 2019 года добыли 317,05 млрд куб. м газа (38,64 млрд куб. м газа - в июле).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за семь месяцев текущего года произвела 40,86 млрд куб. м (в июле - 5,66 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 15,97 млрд куб. м (2,2 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-июле 2019 года добыли НК "Роснефть" - 25,43 млрд куб. м (в июле - 3,46 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 11,82 млрд куб. м (1,76 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 11,93 млрд куб. м (1,66 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 5,58 млрд куб. м (790,4 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,35 млрд куб. м (205,02 млн куб. м), "Татнефть" - 575,84 млн куб. м (88,12 млн куб. м), "Славнефть" - 551,66 млн куб. м (79,3 млн куб. м), "Башнефть" - 382,51 млн куб. м (57,01 млн куб. м).