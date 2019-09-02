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За январь-август 2019 года добыча нефти в России выросла на 1,8%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - За первые восемь месяцев 2019 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 372,8 млн тонн, что на 1,8% больше, чемза аналогичный период 2018 года, говорится в сводке ЦДУ ТЭК. В августе добыча составила 47,76 млн тонн, что на 0,7% больше августа 2018 года.

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 1,1%.

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за январь-август 2019 года повысился на 5,8% по сравнению с январем-августом 2018 года и составил 165,49 млн тонн.
Добыча газа в августе выросла в годовом измерении на 1,6%, до 55,48 млрд кубометров. За первые восемь месяцев 2019 года добыча газа увеличилась в годовом исчислении на 2,8% и составила 487,35 млрд кубометров.

ЦДУ ТЭК ОПЕК

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