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Крупные российские заемщики призвали Путина вмешаться в спор о кредитных рисках с ЦБ

Со своей инициативой к президенту РФ обратились "Газпром", НОВАТЭК, "Северсталь" и Татнефть

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Главы нескольких крупнейших российских компаний решили заручиться поддержкой президента в затянувшемся споре об оценке кредитных рисков в банковской системе при переходе на требования "Базеля III".

Как сообщает "Коммерсантъ", руководители "Газпрома", "Татнефти" и "НОВАТЭКа" Алексей Миллер, Наиль Маганов и Леонид Михельсон, а также владелец "Северстали" Алексей Мордашов 30 июня написали Владимиру Путину письмо с просьбой дать поручение ЦБ при расчете нормативов достаточности капитала банков с 2020 года ориентироваться на рейтинги отечественных рейтинговых агентств. Резолюция президента - "прошу рассмотреть и доложить" (от 29 июля), она расписана председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову, сообщает газета.

"Международные агентства существенно завышают риски дефолта (российских заемщиков - ИФ)", - считают авторы обращения к президенту, предлагая ориентироваться на кредитные рейтинги аккредитованных Банком России национальных кредитных рейтинговых агентств, поскольку "это обеспечит снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%".

Первым идею использования шкалы российских, а не международных рейтинговых агентств в качестве способа экономии капитала в рамках требований "Базеля III" публично предложил не заемщик, а кредитор - ВТБ . "Есть еще одна идея, на мой взгляд, очень плодотворная, которая, я считаю, могла бы существенно улучшить ситуацию с капиталом: это переход банковского регулирования с целью оценки рисков на национальную рейтинговую шкалу", - сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью "Интерфаксу" в январе этого года.

По его мнению, существует неравенство требований "Базеля III": в силу различия в рейтингах развитых стран и России, кредитная организация из развитого государства тратит в несколько раз меньше капитала, чем российский банк.

"Вот чтобы ликвидировать это несоответствие, можно было бы учитывать при расчете капитала национальную шкалу рейтингов, которые будут даваться нашими рейтинговыми агентствами. И которые будут, безусловно, выше по национальной шкале, чем по международной. Тогда это позволит высвободить значительное количество капитала для банков и в то же время создать более, на мой взгляд, справедливую систему учета капитала", - подчеркнул глава ВТБ. Эту идею поддерживают Минфин и Минэкономразвития, с ЦБ ее еще предстоит обсудить, отмечал Костин.

"Базель III"

"Базель III" - третья часть соглашения Базельского комитета по банковскому надзору. Документ содержит новые методические рекомендации в области банковского регулирования, утвержденные в 2010-2011 годах. Третья часть Базельского соглашения была разработана, чтобы повысить качество управления рисками в банковском деле и укрепить мировую финансовую систему после финансового кризиса в конце 2000-х годов. Представители органов банковского надзора и центральных банков 27 стран мира учли тогда недостатки, обнаруженные в финансовом регулировании, и решили усилить требования к капиталу банка. "Базель III" ввел новые нормативные требования по ликвидности.

Газпром НОВАТЭК Северсталь Татнефть ЦБ Владимир Путин

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