Главные новости
В РоссииРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов MicrosoftВ РоссииЗадержанного в ХМАО пассажира "Аэрофлота" обвинили в попытке угона самолетаВ миреЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливе
Интервью

Глава ВТБ: это банковская аксиома - сначала капитал, потом дивиденды

Андрей Костин рассказал, к чему еще ведут и к чему подталкивают американские санкции

Глава ВТБ: это банковская аксиома - сначала капитал, потом дивиденды
Андрей Костин
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин по праву считается одним из российских дуайенов Давоса - счет форумов с его участием давно пошел на третий десяток. Но в этом году рекордная серия могла прерваться: попавших в американский SDN List предпринимателей в Давос приглашать поначалу не хотели, и лишь в декабре, уже "на флажке", организаторы изменили свое решение. Что изменилось в Давосе, а что осталось неизменным, к чему еще ведут и к чему подталкивают американские санкции, а также об особенностях конкуренции с иностранными банками в условиях "Базеля III" Костин рассказал в интервью "Интерфаксу" на полях форума в Давосе.

- Про Давос в этом году услышали все, такого "паблисити" в России у форума не было, наверное, с середины 90-х годов. Вопрос о вашем личном участии в форуме в этот раз сопровождался детективной интригой. Когда вы узнали, что организаторы не хотят приглашать на форум тех, кто попал в SDN List? Как дальше развивались события? Как решалась проблема?

- Вы знаете, я бы не хотел рассказывать в деталях, это некая наша внутренняя кухня с руководством Давоса. В конечном итоге мы свели это все к такому недоразумению. Вы видели, наверное, заявление организаторов, они объясняют это наличием американских граждан, работающих в аппарате самого форума. И, по сути, каких-либо ограничений на деятельность тех участников форума, которые оказались под санкциями, нет. Могу пример привести: пожалуй, самое большое ограничение для нас, прописанное в инструкции - нас не будут приглашать на мероприятия закрытого плана, организуемые правительством Соединенных Штатов. Я вам скажу честно, что за 23 года в Давосе я еще не слышал, чтобы российских представителей приглашали на какие-то закрытые мероприятия, организованные американским правительством. Поэтому, я думаю, это - достаточно косметическая мера. Мы пока не ощущаем каких-то ограничений.

Другое дело, если в целом посмотреть на нынешний Давос, то значительно меньше выступающих с российской стороны. Традиционно в Давосе выступали Греф, Дерипаска, Мордашов, я. Сейчас выступающих почти нет.

Ну, и, конечно, вся эта история привела к организационным проблемам - мы в этом году не проводим свой традиционный деловой завтрак, просто потому, что мы не успевали подготовиться. Тут достаточно тяжело все, в том числе с помещениями. Поэтому мы пропустили это мероприятие в 2019 году. Но в следующем году мы будем его организовывать.

В целом, думаю, что, несмотря на неприезд руководителей ряда ведущих стран, Давос, как всегда, будет достаточно интересным. У команды ВТБ много контактов. С китайскими бизнесменами, арабскими, индийскими и африканскими странами. Есть контакты и с американскими представителями, с европейскими. У меня четыре интервью американским телеканалам, которые вещают на Америку и на Европу. Поэтому, в общем-то, формат участия сохранился таким, каким всегда был.

- То есть у вас нет опасений, что практической пользы для ВТБ от участия в форуме на фоне всей этой истории не будет?

- Такого абсолютно нет. Мы имеем доступ ко всем мероприятиям. Все контакты, которые у нас были запланированы, в силе. Понятно, что мой статус - человека из санкционного списка со стороны Америки - вносит определенные ограничения на взаимоотношения с американцами. Американским компаниям обсуждать со мной бизнес воспрещается, но с моими коллегами - нет.

- Россия вступила в 2019 год в новых экономических реалиях - повышен НДС, на этом фоне происходит неизбежный скачок инфляции, и, как следствие, ужесточается денежно-кредитная политика ЦБ. Есть довольно распространенное мнение, что 2019 годом власти "жертвуют", чтобы обеспечить более высокие темпы роста в перспективе. Вы разделяете эту точку зрения? Какой год ждет российскую экономику - если абстрагироваться от геополитических рисков, а исходить из тех факторов, которые можно прогнозировать?

- Нет, я эту точку зрения не разделяю. Это все-таки не шахматы, где, пожертвовав пешку, можно выиграть ферзя. Мне кажется, это не так. Мне кажется, что экономический рост либо есть, либо его нет. И жертвуя каким-то годом, непонятно, каким образом ты способствуешь росту.

Я думаю, что приоритетные национальные проекты, которые президент определил, как раз нацелены на то, чтобы обеспечить стабильный экономический рост в стране. А с другой стороны, вы видите, что по макроэкономическим показателям Россия очень хорошо движется - у нас и профицит бюджета, и рекордный профицит баланса текущих операций. Наверное, в полной мере нельзя быть довольным темпами роста. Но все-таки, допустим, темпы экономического роста в 2018 году выше, чем в 2017. В 2019 они, возможно, будут несколько ниже, а может быть, и нет. Посмотрим.

Но, конечно, реализация тех планов, которые есть у президента, у правительства поспособствует тому, чтобы нам все-таки выйти на более высокие темпы. Вы знаете, что если брать прогнозы МВФ, то для мировой экономики темпы роста 2019 года, например - 3,5%, для России - 1,6%. Конечно, развиваться в два раза медленнее, чем мир - это не то, что мы хотели бы. Поэтому, задачу надо решать. Вы знаете, надо самим работать. Мы по себе заметили, что огромные ресурсы хранятся внутри нас самих. У нас, допустим, в этом году будет рекордная прибыль, невзирая на то, что мы живем под санкциями, и, в общем-то, вся обстановка - и экономическая, и политическая - не очень благоприятствует успешному росту.

Тем не менее, и у банковского сектора в целом, и у банка ВТБ прибыли растут. Это показывает, что внутри нас есть резервы, нам просто нужно лучше их использовать. Россия - огромная, богатая страна с большим человеческим потенциалом. Мы, к сожалению, не всегда это разумно используем. Поэтому мы сфокусировались сейчас на внутренней работе, на реорганизации, на цифровизации. В этом залог большого конкурентного преимущества. Поэтому возможности есть, нам просто нужно действительно сфокусироваться на наших проблемах.

Смотрите, что творится в мире. Сегодня все страны заняты своими проблемами. Что происходит в Соединенных Штатах? Шатдаун, недееспособное правительство, поделенная страна, элита, конгресс борется с президентом. Что происходит в Англии с Brexit? Что происходит во Франции? Сильнейшие потрясения за последние, наверное, 40-50 лет. Нам нужно сфокусироваться просто на себе. Сегодня, к сожалению, мир представляет зону неопределенности и риска. Поэтому надо трудиться, надо работать. Такие возможности у нас есть. У нас политическая стабильность, понятная экономическая программа. Нам просто нужно сфокусироваться на этом.

- Вы упомянули про прибыль. По итогам 11 месяцев ВТБ уже очень близко подошел к той планке, которую для себя установил в качестве ориентира на год...

- Мы, скорее всего, превысим эту планку, но надо дождаться все-таки аудированных результатов этого года. Год был хороший, мы спокойно выполняем задание по прибыли. Мы даже перевыполняем те планы, которые закладывали в нашу стратегию, с выходом на 200-220 млрд рублей прибыли в 2019 году. Я думаю, мы все эти параметры будем выполнять, если, конечно, в этом году не произойдет ничего из ряда вон выходящего.

- А вы в своей прогнозной модели на этот год закладываете дальнейшее ужесточение ДКП?

- На текущий год мы не ждем какого-то ослабления в этой политике. Но, в принципе, это сильно пока не влияет в негативную сторону. У нас, наверное, будут более скромные темпы роста кредитного портфеля в корпоративном бизнесе, но что касается кредитования населения, ипотеки, мы закладываем достаточно высокие показатели - 20 и выше процентов роста, что позволит нам обеспечить достаточно высокую доходность и прибыльность нашего кредитного портфеля.

- Тема дедолларизации, которую вы подняли в прошлом году на встрече с президентом, в последнее время стала неотъемлемой частью повестки - в том числе и для компаний, не сталкивающихся ни с какими санкционными ограничениями. Пока это все же больше рассуждения, или уже нет? Вы в ВТБ фиксируете рост внешних расчетов в отличных от доллара валютах? Внедряются ли новые схемы внешнеторговых сделок?

- Я приведу наиболее наглядный пример: год назад в составе золотовалютных резервов Банка России доллар составлял 46%, а сейчас, по-моему, 22%. То есть даже глядя на политику Центрального банка, вы увидите, что доля доллара более чем в два раза сократилась. Это как раз один из показателей дедолларизации.

Есть сокращение за последние пять лет, с момента введения санкций, доли долларов в расчетах. Правда, оно происходит не так быстро - по разным направлениям на 5-10 процентных пунктов сокращение долларовых расчетов в пользу евро и других валют. Серьезно увеличились расчеты в юанях и в рублях в нашей торговле с Китаем.

Я бы все равно привязывал это в определенной степени к санкционной теме, потому что именно этим вызвана такая динамика. Вы помните, на форуме ВТБ президент Владимир Путин сказал, что даже не мы от доллара, а доллар от нас бежит. То есть когда Соединенные Штаты начали вводить ограничения на расчеты в долларах для компаний, которые они помещали под санкции, то, безусловно, это просто объективно выталкивает нас или заставляет нас искать другие пути. Невозможно просто платить в долларах, если эти платежи не доходят до адресата. Поэтому я бы сказал, что это не политическая задача, это задача практическая, и она вытекает из политики Соединенных Штатов, которые используют доллар как финансовый инструмент в политических целях. Ничего общего с экономикой. Может быть, там есть какой-то второй экономический план - недобросовестная конкуренция и прочее, но, на мой взгляд, на первом месте все-таки политика.

США уже показали, что они могут использовать расчеты в качестве инструмента политического давления, и, конечно, никому это не нравится. Поэтому я думаю, что процесс дедолларизации пойдет. Но процесс, конечно, будет очень длительный, потому что весь послевоенный период экономика была основана на том, что доллар является ведущей валютой и по расчетам, и по хранению мировых резервов. Поэтому требуется время. Только не надо делать из этого какое-то политическое шоу. Это системная долгосрочная работа, здесь ничего не случится за год или за два. Но я думаю, что отход от доллара как универсального и безопасного средства в мировых расчетах, общемировой валюты, конечно, будет потихоньку происходить.

- Вы первым заговорили о масштабном эффекте влияния требований "Базеля III" на капитал, за этим последовала общественная дискуссия, и в итоге регулятор согласился на некоторые послабления. Устраивает ли вас принятое решение по изменению графика введения надбавок, ведь оно позволит ВТБ сэкономить капитал лишь временно? Нужен ли ВТБ дополнительный капитал с учетом запланированных темпов роста кредитования или же хватит заработанной прибыли?

- Что значит "временно"? Мы планируем к 1 января 2020 года в рамках того графика, который утвердил сегодня Центральный банк, выйти на показатели полного соответствия "Базелю III". Поэтому это не временный - это постоянный фактор. Мы выполним эти решения, и мы будем соответствовать всем параметрам "Базеля III".

Но я остаюсь при своем мнении в отношении "Базеля III". Считаю, что он не для России, и что эта формула все-таки больше ориентирована на западные страны. Но дело даже не в этом. Я уже сказал на форуме ВТБ, что считаю тему решенной и больше дискутировать не собираюсь ни в публичной плоскости, ни в непубличной с Центральным банком. Решение принято, оно должно выполняться. Центральный банк имеет на это право, полномочия как надзорный орган.

Но есть еще одна идея, на мой взгляд, очень плодотворная, которая, я считаю, могла бы существенно улучшить ситуацию с капиталом: это переход банковского регулирования с целью оценки рисков на национальную рейтинговую шкалу.

Допустим, в чем неравенство "Базеля III" по отношению к нам и к той же немецкой экономике? Суверенные международные рейтинги немецкой экономики, немецких компаний на порядок выше, чем российских. В этом плане на тот же объем выдачи кредитов, допустим, немецкий банк тратит в несколько раз меньше капитала, чем российский. Соотношение средневзвешенных по риску активов к общим активам у российского банка в два раза выше, чем например, в странах Центральной и Восточной Европы.

Вот чтобы ликвидировать это несоответствие, можно было бы учитывать при расчете капитала национальную шкалу рейтингов, которые будут даваться нашими рейтинговыми агентствами. И которые будут, безусловно, выше по национальной шкале, чем по международной.

Тогда это позволит высвободить значительное количество капитала для банков и в то же время создать более, на мой взгляд, справедливую систему учета капитала. Эта идея, в принципе, активно поддерживается в правительстве: и Минфином, и Минэкономразвития. Поэтому, думаю, дискуссия по этому поводу должна пойти, и я надеюсь, что это позволит найти такой компромисс - даже не компромисс, а правильное решение того вопроса, когда российским банкам требуется дополнительный капитал. Эту задачу можно решить, если мы перейдем по требованию капитала на российскую шкалу оценки рейтингов.

- А российская рейтинговая отрасль к этому готова? Все-таки она, скажем так, молодая...

- У нас есть два рейтинговых агентства, я думаю, что в ближайшее время могут появиться и новые агентства - почему нет? Понимаете, будет спрос, будет и предложение. Я думаю, что мы можем вполне создать свою рейтинговую индустрию. Опыт создания двух существующих агентств показывает, что у нас есть достаточный профессиональный потенциал для того, чтобы это делать. Фактически мы сегодня уже рейтингуемся российскими агентствами, но почему-то у нас нет национальной шкалы рейтингов, в которой мы бы оценивали потребность в капитале. Я думаю, что это вполне можно ввести, я сторонник этой идеи. Еще предстоит дискуссия с Центральным банком, но такая идея существует.

- В своем обязательстве выполнить требования "Базеля III" вы исходите из того, что эта идея будет реализована уже к 2020 году?

- Нет, мы исходим из нынешней ситуации. Нам для этого придется истратить часть прибыли, мы, безусловно, не будем просить никаких денег, у нас нет необходимости просить дополнительных средств у государства. Будем исходить из того, что у нас есть прибыль, и, возможно, придется задействовать какие-то рыночные инструменты. Но в нынешней ситуации, поскольку для нас международные рынки закрыты, конечно, это все делать достаточно проблематично.

- С этой же темой увязана и дискуссия о доле прибыли, направляемой ВТБ на дивиденды...

- Это не дискуссия - идет работа, это счет, я бы сказал, идет "считалка". Нам надо посмотреть по итогам прошлого года, по ситуации этого года, с учетом графика Центрального банка по докапитализации, сколько нам потребуется потратить прибыли, чтобы соответствовать нормативам. А оставшаяся часть - пойдет в дивиденды. В апреле набсовет должен утверждать этот вопрос, я думаю, к тому времени решение будет принято.

Мы вообще сторонники платить дивиденды, если это можно. Мы считаем это правильным по отношению к нашим акционерам. Но, с другой стороны, на дивиденды ведь должно распределяться только то, что остается после вычета необходимых сумм для капитализации, это банковская аксиома: банк не может распределять дивиденды, пока он не выполняет требования по капиталу. Поэтому очередность такая: капитал - сначала, дивиденды - потом. Но мы надеемся, что мы сможем в какой-то степени и дивиденды заплатить, и выполнить те требования, о которых уже говорили.

- Как будет строиться стратегия ВТБ в отношении M&A? Актуально ли утверждение, что пока покупки приостановлены, но при наличии интересного актива банк не исключает сделок?

- Работа по тем двум сделкам, которые мы закрыли (Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк), шла года три, наверное. Это были для нас абсолютно не новые сделки, мы просто завершили их. Они небольшие, размер каждой инвестиции составлял максимально, по-моему, порядка 10-12 млрд рублей. Это не такие большие инвестиции, чтобы серьезно повлиять на капитал или даже на наши активы. Была задача расширить наше присутствие в ряде регионов, где мы сегодня не так сильно присутствуем. Покупка таких региональных банков, лидеров в своем регионе, была заложена у нас в концепции, мы можем ее продолжить. Но на сегодня у нас нет открытых переговоров. Если появятся еще какие-то возможности, и их можно будет использовать, то, наверное, мы будем это делать.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Андрей Костин
Интервью
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна ЛунаНаучный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
Борис Шустов рассказал о лунных амбициях, их причинах и о проблеме космического мусораПодробнее
Синдзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с РоссиейСиндзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между двумя странамиПодробнее
Кирилл Капризов: с амбициями играть в НХЛ у меня все хорошоКирилл Капризов: с амбициями играть в НХЛ у меня все хорошо
Автор "золотого" гола на Играх-2018 рассказал "Интерфаксу" о том, как изменилась (и изменилась ли) его жизнь после ОИ, о Матче звезд КХЛ и о планах на НХЛПодробнее
Глава МИД Германии: в вопросе сохранения ДРСМД мяч на стороне РоссииГлава МИД Германии: в вопросе сохранения ДРСМД мяч на стороне России
Хайко Маас рассказал о позиции ФРГ по договору о РСМДПодробнее
Президент РАН: нам не нужна фабрика подготовки аспирантовПрезидент РАН: нам не нужна фабрика подготовки аспирантов
Александр Сергеев рассказал о положении аспирантуры в РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотохроника 22 января6 фото

Фотохроника 22 января

Фотохроника 21 января6 фото

Фотохроника 21 января

"Кровавая" Луна8 фото

"Кровавая" Луна

Фотохроника 18 января6 фото

Фотохроника 18 января

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 17 января6 фото

Фотохроника 17 января

Фотохроника 16 января6 фото

Фотохроника 16 января

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты

Редкости и диковины BRAFA10 фото

Редкости и диковины BRAFA

Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото

Затопление Тушинского тоннеля в Москве

Рождество - 20199 фото

Рождество - 2019

Новый год - 201910 фото

Новый год - 2019

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото

Cамые переоцененные актеры Голливуда

Выставка "Искусство куклы"9 фото

Выставка "Искусство куклы"

Прощание с Людмилой Алексеевой7 фото

Прощание с Людмилой Алексеевой

Самые высокооплачиваемые певицы10 фото

Самые высокооплачиваемые певицы

Пожар на нефтезаводе в Москве7 фото

Пожар на нефтезаводе в Москве

Фотохроника 7 ноября6 фото

Фотохроника 7 ноября

Прощание с Николаем Караченцовым10 фото

Прощание с Николаем Караченцовым

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме6 фото

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме

Франция празднует победу сборной на ЧМ-201812 фото

Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 января6 фото
22 января
Фотохроника 22 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов MicrosoftВ РоссииЗадержанного в ХМАО пассажира "Аэрофлота" обвинили в попытке угона самолетаВ миреЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливеВ РоссииПодозреваемый в попытке захвата самолета Сургут - Москва не собирался в АфганистанВ РоссииПутин и Абэ рассказали об итогах обсуждения проблемы мирного договораСпортВАДА поддержало соответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому агентству

На горящих в Черном море судах начали рваться швартовые тросы

Многодетной матери, получившей пособие в 47,5 рублей, выделят матпомощь в 10-15 тыс. рублей

Двух ее детей госпитализировали, так как они нуждаются в наблюдении врачей Подробнее

Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft

Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов MicrosoftРанее ведомство закрыло доступ к подсети в попытках бороться с Telegram Подробнее

Минобороны РФ показало военным атташе ракету, к которой есть претензии у США

На павильон "Центросоюз" на ВДНХ вернутся барельефы и кокошники

Свидетель по делу "Седьмой студии" рассказал суду о своей роли в обналичивании денег

Из-за роста цен россияне начнут экономить на путевках

Кировчанин, задушивший подушкой семимесячную дочь, получил 14 лет колонии

Экс-сотрудницу Сбербанка оштрафовали за разглашение данных клиента, ставшего жертвой похищения

В МИД РФ смирились, что США денонсируют ДРСМД вне зависимости от мнения Москвы

ФотоНиагарский водопад замерз из-за сильных морозовНиагарский водопад замерз из-за сильных морозов

Число жертв "свиного гриппа" в Грузии увеличилось до 21 человека

Единственного выжившего при крушении Ту-22 в Мурманской области доставили в Москву

Мосгорсуд подтвердил заочный арест Браудера по делу о преступном сообществе

Опознано большинство погибших при пожаре двух судов в Черном море

Пожар на обоих танкерах со сжиженным газом продолжается Подробнее

Беглов покинул Заксобрание Петербурга после критики со стороны оппозиции

Правительство начало обсуждать возможность установки газоанализаторов в жилых домах

Электросчетчики загорелись в подъезде девятиэтажки в Иркутске

Минстрой заявил, что потенциал снижения ставок по ипотеке в краткосрочной перспективе исчерпан

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код