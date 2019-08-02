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Денежная база в России снизилась с 19 по 26 июля на 108,5 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 26 июля составил 10439 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 июля денежная база в России равнялась 10547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ

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