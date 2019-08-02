Индивидуальный предприниматель заблокировал реструктуризацию бондов "ЮТэйр"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры запретил исполнять решение о реструктуризации облигаций серий 01 и 02 ООО "Финанс-Авиа", дочерней компании ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", на общую сумму в 13,3 млрд рублей. Суд 30 июля наложил обеспечительные меры по иску индивидуального предпринимателя Альберта Ерицяна, несогласного с решением о реструктуризации, говорится в определении суда.

Индивидуальный предприниматель Ерицян обратился в арбитражный суд 23 июля с требованием признать недействительным решение общего собрания владельцев облигаций от 15 июля 2019 года, а также взыскать 50 тысяч рублей убытков с "Финанс-Авиа". Подробности о причинах подачи искового заявления в судебных актах не приводятся. "Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "ЮТэйр".

Ранее на общем собрании владельцы облигаций "Финанс-Авиа" договорились о реструктуризации выпусков серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей и 9,2 млрд рублей.

Судья Игорь Неугодников 30 июля принял иск Ерицяна к рассмотрению, а также удовлетворил его заявление о наложении обеспечительных мер, запретив исполнять решения от 15 июля 2019 года, принятые на общих собраниях владельцев облигаций "Финанс-Авиа" по поводу указанных выпусков облигаций.

Ерицян в заявлении указывал, что "в случае исполнения оспариваемых решений миноритарные владельцы облигаций понесут значительные финансовые потери". Судья решил, что "испрашиваемая мера в виде запрета исполнять оспариваемые решения общего собрания владельцев облигаций связана с предметом спора, соразмерна заявленному требованию".

В определении суда говорится, что мера "воспринимается судом как разумная, обоснованная и направленная на сохранение существующего между сторонами состояния отношений (status quo), в связи с чем суд усматривает основания для удовлетворения заявления об обеспечении иска".

Суд также привлек к участию в споре в качестве третьих лиц небанковскую кредитную организацию АО "Национальный расчетный депозитарий" и представителя владельцев облигаций - ООО "Корпоративный менеджмент Рус". Предварительное судебное заседание назначено на 9 сентября.

Реструктуризация многомиллиардны долгов

Общий долг "ЮТэйр" перед кредиторами составляет 75,8 млрд рублей. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), выданным в 2015 году, перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из синдкредитов - семилетнему на 15,4 млрд рублей - в декабре 2018 года, а затем в июне 2019-го компания допустила дефолт. Также дефолт был допущен по отдельному кредиту Сбербанка - на 17,4 млрд рублей. Все это время "ЮТэйр" пытается договориться о реструктуризации долгов.

В середине июля компания сообщила, что сумела договориться о реструктуризации двух облигационных займов на 13,3 млрд рублей, которые также были предоставлены ему в 2015 году на рефинансирование долгов. Тогда крупнейшие кредиторы по-разному отреагировали на эту новость. В Сбербанке заявили, что реструктуризация бондов снижает риски подачи массовых исков о банкротстве. В то же время в "Трасте" назвали это "не самым существенным" элементом, отметив, что в переговорах по реструктуризации долгов перед синдикатом кредиторов "прогресса нет".

В то же время близкий к "ЮТэйр" источник заявил, что 12 июля "кредиторам были разосланы обновленные условия реструктуризации и финансовая модель, продленная на срок до 12 лет "по просьбе самих кредиторов". "Компания пошла кредиторам навстречу по ряду условий. Например, согласовала оплату расходов кредиторов по найму КПМГ на аудит финансовой модели. Принятие банками решений по новым условиям реструктуризации будет после результатов работы КПМГ и ожидается к концу августа - началу сентября", - утверждал собеседник "Интерфакса".

"ЮТэйр" входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний РФ. В парке перевозчика 50 среднемагистральных судов Boeing-737 и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).