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В Коми устранили последствия разрыва магистрального газопровода

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Коми устранили последствия прорыва и пожара на магистральном газопроводе "Пунга - Вуктыл - Ухта-2", сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго. Продолжаются работы по подключению трубопровода.

Разрыв трубы диаметром 1,4 метра произошел днем 28 июля на 338-м километре газопровода. Пожар там потушили за час, но аварийно-восстановительные работы заняли больше недели. Все это время был отключен участок с 338 по 379-й километр.

Газопровод обслуживает компания "Газпром трансгаз Ухта".

Это была седьмая с начала года авария на магистральных объектах "Газпрома". В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

Коми Газпром Ухта Минэнерго

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