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В Коми прорвало магистральный газопровод

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа произошел в воскресенье около 14:00 по Москве на 338-м километре магистрального газопровода "Пунга - Вуктыл - Ухта-2" в сорока километрах от компрессорной станции "Вуктыльская", сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Министерство отмечает, что пострадавших нет, снижения поставок потребителям также нет.

По данным центра, был отключен поврежденный участок 338-379 километр. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Это уже седьмая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома". Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода Грязовец-Выборг, второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья - в конце февраля на лупинге газопровода Петровск-Елец, четвертая - в марте на МГ Ямбург - Тула-2, пятое - в Свердловской области на МГ Ямбург-Поволжье, шестое - в конце мая в Пермском крае на СРТО - Урал, седьмое - в июле на МГ "Пунга - Вуктыл - Ухта-2".

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома" ) произошло десять аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

Коми Газпром

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