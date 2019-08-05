Данные примерно 70 тыс. клиентов Бинбанка утекли в интернет

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Данные примерно 70 тыс. клиентов Бинбанка продаются в интернете по цене примерно 5 руб. за строку, сообщает "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что весной стало известно об утечке данных людей, которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. Служба DeviceLock сообщила "Коммерсанту", что после их сигнала уязвимость закрыли, но данные уже попали в третьи руки. И база, которая продается сейчас, собрана именно на основе той уязвимости, позволявшей методом подбора получить паспортные данные, контакты и адрес проживания клиента Бинбанка.

В DeviceLock сообщили, что база "на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки", сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.

Между тем источник "Коммерсанта", близкий к правоохранительным органам, отметил, что в одной только Москве с начала года пострадали около сотни клиентов Бинбанка: с их счетов похитили от 3 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Для сравнения, клиенты других крупных банков становятся жертвами подобных мошенничеств гораздо реже, 20-30 случаев в год.

В банке "Открытие", к которому в рамках санации был присоединен Бинбанк, отрицают ухудшение ситуации. Издание приводит комментарий финучреждения, из которого следует, что в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, число клиентов, подвергшихся мошенническим действиям, почти не увеличилось.

Между тем эксперты считают, что одной из основных проблем является недостаточное внимание Банка России к информационной безопасности санируемых банков. По данным "Ъ", при входе в банк временной администрации всегда привлекаются и сотрудники ФинЦЕРТ ЦБ, они получают полный доступ к системам банка. Но на деле это лишь пара человек, которые "смотрят бумаги несколько дней, в системы даже не заходят".

Банк "ФК Открытие" и Бинбанк - завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года, 1 января 2019 года.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) группы банка "Открытие", в сентябре - об оздоровлении группы Бинбанка.