"АвтоВАЗ" в 2018 году вернул себе второе место на российском авторынке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Японский автомобилестроительный концерн Toyota упрочил лидерство в России, а второе место вернул себе некогда царивший на домашнем рынке "АвтоВАЗ". Он подвинул на третью строчку Volkswagen за счет более высокой динамики выручки - правда, дистанция между ними невелика.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам прошлого года японский автопроизводитель увеличил выручку в РФ на 15,2%, до 313,24 млрд руб. (в 2017 году выручка, напротив, показывала снижение к 2016 году на 2%). Toyota сохраняет лидерство на российском рынке пятый год подряд. Ранее - в 2011-2013 годы - ведущая позиция была у российского подразделения Volkswagen.

"АвтоВАЗ" последний раз был лидером рынка в 2010 году. На этом фоне второе место российского автоконцерна по итогам 2018 года выглядит успехом - с ростом выручки на 24,8%, до 291,77 млрд руб.

В свою очередь ООО "Фольксваген Груп Рус" окончило год на третьем месте с чуть более скромными результатами (289,24 млрд руб., рост на 21,7% к 2017 году).

В четверку лидеров рынка вошло подразделение южнокорейского автопроизводителя Kia - ООО "Киа Моторс Рус". Выручка компании по итогам года составила 232,41 млрд руб., а динамика роста (36,3%) стала лучшим показателем по итогам года. С 1 ноября 2018 года российская "дочка" Kia получила статус региональной штаб-квартиры и стала отвечать за операционную деятельность в России и семи странах СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Ранее эти рынки находились под управлением региональной штаб-квартиры Восточной Европы, расположенной в Киеве.

ООО "Хендэ Мотор СНГ" южнокорейской Huyndai замкнуло пятерку рэнкинга, показав более скромные, чем у конкурентов, результаты по выручке и динамике роста - 184,64 млрд руб. (рост на 18,7%).

"Дочка" немецкого концерна Daimler AG - ООО "Мерседес Бенц Рус", - продемонстрировала в 2018 году финансовые результаты, сопоставимые с прошлогодними. Выручка компании составила 176,2 млрд руб., рост по динамике - 5,9%.

Дочернее предприятие французского Renault ЗАО "Рено Россия", владеющее автозаводом в Москве, по итогам года показало выручку в 137,28 млрд руб., рост составил 8,8%.

Выручка российского подразделения немецкого концерна BMW - ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - выросла почти на 23 млрд руб., до 123,57 млрд руб. (рост на 22,8%).

Дочерняя структура СП Ford-Sollers - ООО "Форд Соллерс Холдинг" - в 2018 г.оду продолжила генерировать убыток (23,77 млрд руб. к 13,62 млрд руб. по итогам 2017 году), незначительно увеличив показатели выручки. Рост составил всего 3,3%, до 69,41 млрд руб.

Самый большой рост выручки - в 2,6 раза - показало ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi): по итогам прошлого года компания увеличила выручку до 45,14 млрд руб., тогда как годом ранее она составляла 17 млрд руб.

Дочерняя компания японского Nissan - ООО "Ниссан Мануфэкчуринг Рус" - не опубликовала отчетность по итогам 2018 года. Выручка компании по итогам позапрошлого года составила 105,84 млрд руб. (рост на 6,1% к 2016 году).