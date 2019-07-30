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"АвтоВАЗ" решил взыскать с "Автокомпонента" более 18 млн рублей за срыв поставок

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" (Тольятти, Самарская область) в конце июля подало в суды 5 исков к ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород) на общую сумму более 18 млн рублей. Это следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.

Так, в Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск о взыскании с "Завода Автокомпонент" 10,2 млн рублей. Суд принял исковое заявление, возбудил производство по делу и назначил его к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 25 сентября. Другие подробности претензий в иске не указаны.

В Арбитражный суд Самарской области "АвтоВАЗ" 23 и 25 июля подал 4 заявления к этому ответчику на 1,589 млн рублей, 2,887 млн рублей, 1,712 млн рублей и 1,644 млн рублей. Первые два иска приняты к рассмотрению, предварительные заседания назначены на 26 августа и 3 сентября соответственно. По остальным двум заявлениям пока не опубликована информация о рассмотрении.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", категория четырех из пяти указанных дел - исполнение обязательств по договорам поставки товаров, по иску на 1,589 млн рублей информация в системе пока не появилась.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" "Интерфаксу" сообщили, что не комментируют судебные дела. В пресс-службе ГК "Автокомпонет" агентству не удалось получить комментарий.

Как сообщалось ранее, группа "АвтоВАЗ" с 3 июля на два дня приостанавливала производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок автокомпонентов со стороны ГК "Автокомпонент" (Нижний Новгород). "Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент", - указывал "АвтоВАЗ".

"Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки", - говорилось в сообщении автопроизводителя.

В пресс-службе ГК "Автокомпонент" "Интерфаксу" при этом заявляли, что причиной сложившейся ситуации стали "затяжные переговоры" о ценах на комплектующие. "С октября 2018 года между "Заводом Автокомпонент" и компанией "АвтоВАЗ" ведутся переговоры о согласовании нового уровня цен на поставляемые комплектующие. Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа". Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены", - говорили в пресс-службе ГК.

После возобновления поставок и запуска производства сообщалось, что поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме.

Согласно информации на сайте ГК "Автокомпонент", компания выпускает более 2,7 тыс. наименований продукции для интерьера и экстерьера транспортных средств. Продукция группы компаний "Автокомпонент" поставляется на конвейеры крупнейших автомобильных концернов и их поставщиков: "ГАЗ", "АвтоВАЗ", СП "GM-АвтоВАЗ", Sollers, Volkswagen, Renault-Nissan, Skoda, Datsun, Valeo, Bosch, Magna, Faurecia, Visteon, Kdac, Alegre и других. "Завод Автокомпонент" занимается маркетингом и поставками продукции.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Завод Автокомпонент" на 100% принадлежит АО "УК Автокомпонент".

В мае 2017 года СП "GM-АвтоВАЗ" также приостанавливало производство из-за срыва поставок комплектующих поставщиком ООО "Завод Автокомпонент". СП также приостанавливало работу с 9 по 11 апреля текущего года, тогда виновника остановки не называли.

"АвтоВАЗ" приостанавливал производство Lada Vesta в Ижевске в апреле 2018 года также из-за срыва поставок со стороны "Автокомпонента".

АвтоВАЗ Завод Автокомпонент

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