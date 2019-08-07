"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

Судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дальневосточная верфь "Звезда" не смогла получить заказ на строительство двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт (ЛК-60, серия 22220) из-за отсутствия лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ на конструирование атомных установок. Об этом пишут в среду "Ведомости".

Газета напоминает, что на соответствующий аукцион ФГУП "Атомфлот" (структура "Росатома") со стартовой стоимостью 100 млрд руб. заявку подал только "Балтийский завод", входящий в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК). Пресс-служба предприятия заявила при этом, что оно признано победителем тендера.

Ожидалось, что за новый заказ поборется суперверфь "Звезда", сообщали изданию два федеральных чиновника. "Звезду" строит "Роснефть" в Приморском крае, она станет самым крупным судостроительным предприятием в России, мощность составит 330 тыс. тонн переработки металла в год. Обойдется верфь в 202 млрд руб., говорил в феврале вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Однако "Звезда" просто не могла принять участие в этом аукционе из-за отсутствия лицензии, заявили газете федеральный чиновник и источник, близкий к министерству транспорта РФ. Эта лицензия необходима, говорится в документации аукциона, она есть у "Балтзавода" и отсутствует у "Звезды", свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакса", на которые ссылается издание.

"Звезда" должна получить такую лицензию хотя бы для строительства "Лидера", но там сроки совсем другие, и время есть, а "Атомфлот" имеет жесткую программу строительства флота, сказал один из собеседников "Ведомостей". Тем более, что в правительстве РФ решили, что целесообразно как-то разделять ледокольные заказы, добавил другой собеседник: "Балтзавод" имеет большой опыт, в том числе с серией 22220, "Звезда" же с учетом уже имеющихся заказов такие объемы может не переварить".

Речь идет о строительстве четвертого и пятого ледоколов проекта 22220, они обойдутся в 48,2 млрд и 51,8 млрд руб., соответственно (разница - из-за инфляции), и сейчас являются самыми дорогими гражданскими судами, заказанными в РФ. Срок их сдачи - не позднее декабря 2024 г. и декабря 2026 г. соответственно, говорится в документации "Атомфлота". На проект ФГУП направит 55 млрд руб. собственных средств и 45 млрд руб. получит из бюджета.

"Атомфлот" планирует расстановку ледоколов на Северном морском пути и рассчитал, что четвертый и пятый ледоколы серии 22220 ему потребуются в 2025-2027 гг. - к этому времени планируется вывод из эксплуатации атомных ледоколов "Таймыр" и "Вайгач" (построены в 1989 и 1991 гг., соответственно). Также, очевидно, придет срок списания арктических линейных дизельных ледоколов "Красин" и "Адмирал Макаров", - сказал глава консалтинговой компании "Гекон" Михаил Григорьев.

"Балтийский завод" переносил сроки сдачи "Арктики", "Сибири" и "Урала", отметил собеседник газеты, но из всех возможных соискателей именно это предприятие имеет наилучшие шансы вовремя сдать два новых ледокола проекта 22220: оно уже восстановило цепочки поставщиков и технологические процессы, которые были ранее разрушены из-за отсутствия подобных заказов.

Три первых ледокола проекта 22220 - головной "Арктика" и первые серийные "Сибирь" и "Урал" - также строит "Балтзавод". Они были заложены, соответственно, в 2013, 2015 и 2016 гг. и обойдутся заметно дешевле. Эксплуатируемые сейчас "Атомфлотом" 4 атомных ледокола "Таймыр" и "Арктика" (по два) уступают по мощности проекту 22220 на 45% и 15% соответственно, говорится на сайте компании.

Портфель заказов "Звезды" формируют государственные компании, прежде всего "Роснефть", а также "Совкомфлот" и "Росморпорт". Правительство решило, что крупнейший ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт "Атомфлот" закажет "Звезде". Правительство даже готово компенсировать предприятию десятки миллиардов рублей, чтобы она получила заказ на 15 газовозов ледового класса для проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ - 2": тот заплатит за газовозы рыночную цену (15 аналогичных судов для своего первого проекта "Ямал СПГ" компания построила в Южной Корее), а правительство компенсирует "Звезде" ее расходы сверх цены контракта.