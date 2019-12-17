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В "Росатоме" заявили о потребности РФ в еще одной суперверфи

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - России для строительства крупнотоннажного флота для перевозок грузов по Северному морскому пути понадобится еще одна суперверфь, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - директора дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

"Сложный вопрос. Сейчас работаем с Минпромторгом. У нас крупнотоннажное (строительство - ИФ) ведет только "Звезда" и может быть завод в Керчи, где свои ограничения. Фактически такой набор судов арктического класса - надо либо в подпрограмму отдельную выделить. Но такое ощущение, что без еще одной верфи серьезной - не знаю, на западе или где-то - вряд ли такую задачу решить", - сказал Рукша.

"Или придется серьезный объем на западных верфях размещать, потому что у нас просто построить судно в 70-100 тыс. тонн (дедвейт - ИФ) технологических мощностей нет", - добавил он.

Возведение судостроительного комплекса "Звезда" (ССК "Звезда") ведется консорциумом "Современные технологии судостроения" (СТС, 89% у "Роснефтегаза", по 5,5% у "РН-Транс" и у "ГПБ-Промышленные инвестиции"). Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники.

Суперверфь "Звезда" начали строить в 2009 году на Дальнем Востоке в бухте Большой Камень. Стоимость проекта 145,5 млрд рублей.

Проект крупнейшей в России верфи ориентирован прежде всего на технику для освоения нефтегазовых месторождений. Судостроительный комплекс "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. После ввода в эксплуатацию мощность переработки у ССК "Звезда" будет до 330 тыс. т стали в год.

Росатом ССК Звезда Звезда

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