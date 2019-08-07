Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом лидерами роста выступают бумаги "Полюса".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2686,48 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1295,47 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%. Доллар просел до 65,12 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали на старте торгов акции ПАО "Полюс" (+1,3%), "Башнефти" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%), "префы" "Россетей" (+0,9%), "Ростелекома" (+0,8%).

Просели бумаги "РусАла" (-0,8%), "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,2% "префы"), "Ростелекома" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,2%).

В США индексы во вторник выросли после падения шесть дней подряд на фоне нового витка напряженности в торговых отношениях США и Китая. Инвесторов, в частности, воодушевили действия Народного банка Китая по стабилизации курса юаня.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить торговое соглашение, и Вашингтон готовится к приезду китайской делегации в сентябре. "Правда в том, что мы хотели бы договориться", - сказал он, добавив, что ситуация с пошлинами в отношении Китая может измениться.

Между тем, в среду в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%) на фоне укрепления иены к доллару, что негативно сказывается на доходах японских экспортеров; "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Кроме того, продолжает сползать вниз нефть на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо на фоне неопределенности глобального экономического прогноза, сообщает Dow Jones. Цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 августа. При этом Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,74 за баррель (-0,3% и -1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $53,5 за баррель (-0,2% и -1,1% во вторник).

Как ожидается, запасы нефти в США снизятся по итогам восьмой недели подряд на фоне увеличения загруженности НПЗ. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду вечером. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США во вторник опубликовало краткосрочный прогноз, в котором понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне $64 за баррель, а в 2020 году - $65 за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019-2020 годах Brent будет стоить $67 за баррель.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Опасения в отношении "торговых войн" отчасти смягчились после высказывания советника президента США Ларри Кудлоу о возможности возобновления торговых переговоров с Китаем в сентябре. Вместе с тем, цена нефти Brent находится ниже отметки $59 за баррель, что может негативно повлиять на спрос в нефтегазовом секторе фондового рынка. На валютном рынке возможна консолидация доллара в диапазоне 65-65,5 руб.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также отмечает, что настроения на глобальных рынках несколько улучшились, но риски возобновления коррекции сохраняются. Накануне американские и китайские власти сделали ряд комментариев, которые способствовали частичному нивелированию негатива. Во-первых, Белый дом подтвердил желание продолжить переговоры с Китаем и "заключить хорошую сделку", а также заявил о том, что ситуация с новыми тарифами может измениться. Советник президента США Дональда Трампа Кудлоу добавил, что администрация президента все еще планирует новый раунд переговоров с китайскими коллегами в сентябре. В свою очередь, Народный банк Китая во вторник попытался заверить инвесторов в том, что национальная валюта "не будет значительно ослабевать".

Главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил накануне, что "ФРС уже много сделала для поддержания роста экономики, и процентные ставки сейчас находятся в нужном диапазоне", регулятор "не может менять денежно-кредитную политику в ответ на каждую новую угрозу", и, что "прежде чем принимать решение о новом снижении ставки, необходимо оценить развитие ситуации в экономике США". На данный момент фьючерсы на ставку отражают 100%-ную вероятность ее снижения на сентябрьском заседании, из них 32% - за снижение ставки сразу на 50 пунктов. Ухудшение экономической статистики в Штатах пока проходит достаточно плавно, и явных оснований для снижения ставки на величину более чем 25 пунктов пока не видно (комментарии Булларда скорее подтверждают эту идею).

Утром в среду аппетит к риску на глобальных рынках можно оценить как смешанный, а снижение нефтяных котировок может затруднить продолжение фазы восстановления российского рынка акций. Диапазон 2650-2700 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность, и в базовом сценарии в среду ожидается консолидация индекса ближе к середине диапазона, считает Поддубский.