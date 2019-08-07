Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо на фоне неопределенности глобального экономического прогноза, сообщает Dow Jones.

После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%.

"Опасения относительно спроса и обострения торгового конфликта по-прежнему держат нефтяной рынок мертвой хваткой", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

"Трейдеры сейчас закладывают в цены наихудшие сценарии, так как перспективы полномасштабной мировой торговой войны становятся все более вероятными, - полагают эксперты VM Markets. - Тем не менее, цены на нефть по-прежнему поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке и замедлением поставок в США".

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по Москве подешевели на $0,08 (на 0,14%) - до $58,86 за баррель. Во вторник их цена опустилась на $0,87 (на 1,45%), составив на закрытие $58,94 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,05 (на 0,09%) - до $53,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $1,06 (на 1,06%) и завершила день на отметке $53,63 за баррель.

Как ожидается, запасы нефти в США снизятся по итогам восьмой недели подряд на фоне увеличения загруженности НПЗ. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду вечером. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго во вторник опубликовало краткосрочный прогноз, в котором понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне $64 за баррель, а в 2020 году - $65 за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019-2020 годах Brent будет стоить $67 за баррель.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 2,1% - до 421,5 юаня за баррель.