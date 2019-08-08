Правительство перейдет на расчет тарифов на воду и тепло по эталонным затратам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат, пишут "Ведомости" со ссылкой на документы кабмина. Подлинность бумаг изданию подтвердили представители ФАС и вице-премьера Виталия Мутко.

В соответствии с новым методом операционные расходы и технико-экономические показатели организаций будут сравнивать с одинаковой деятельностью в сопоставимых условиях, говорится в приложении к дорожной карте. Для перехода чиновники должны будут изучить текущее состояние объектов, подготовить проект нормативно-правового акта по установлению эталонов, разработать методику расчета эталонных затрат, составить график перехода на новую систему для регионов и единый классификатор операционных расходов.

Сейчас тарифы регулируют более 20 федеральных законов и 100 подзаконных актов, напоминают "Ведомости". Закон о новом методе расчета тарифов должен установить "единые правила игры". Президент Владимир Путин в августе 2018 года поручал чиновникам изменить регулирование тарифов. Законопроект о расчете по эталонным затратом подготовили в ФАС и Минэкономразвития, пишет газета.

Операционные расходы, которые показывают компании, часто недостоверны, данные для определения тарифов в них неполные и некачественные, из-за этого могут возникнуть неточности в расчетах, говорится в дорожной карте. Поэтому чиновники предлагают переходить на цифровое регулирование и использовать для этого созданную 15 лет назад Единую информационно-аналитическую систему ФАС.

Подготовку к переходу на новый расчет в правительстве запланировали на период с сентября 2019 года по август 2020 года, следует из документов. За год чиновники должны подготовить все правила и нормативы. В августе 2020 года они протестируют расчет эталонов. Полный переход должен завершиться в 2023 году.

Сроки на проработку всех мероприятий очень сжатые, обеспокоен заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Александр Эпштейн: вероятно, будут утверждать недоработанные документы. Он добавил, что для водоканалов эталонные затраты – не лучший вариант формирования тарифов, поскольку технологии сильно зависят от условий деятельности, а усреднение приведет к росту неучитываемых расходов.

Цена должна определяться рыночным способом, считает замгендиректора "Т плюса" Александр Вилесов: это исключит саму необходимость регулирования затрат и позволит справиться с проблемами обновления системы теплоснабжения.