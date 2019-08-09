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Склад боеприпасов взорвался в Турции на границе с Сирией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на юге Турции близ границы с Сирией, сообщают в пятницу местные СМИ.

После взрывов на складе в городе Рейханлы (провинция Хатай) начался пожар. В результате никто не пострадал, однако взрывы повредилм не только военный объект, но и жилые дома, расположенные поблизости. Информации о причине ЧП пока нет.

Территорию вокруг склада оцепили, местных жителей эвакуировали.

Турция

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