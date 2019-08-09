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Bayer предложил заплатить $8 млрд за урегулирование исков из-за гербицида Round

На этой информации котировки компании пошли резко вверх

Bayer предложил заплатить $8 млрд за урегулирование исков из-за гербицида Round
Фото: Reuters

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Германский концерн Bayer предложил заплатить до $8 млрд для урегулирования многочисленных исков в США, заявители которых считают что продукт компании - гербицид Roundup - может вызвать рак, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам. На этой новости рост котировок Bayer на Франкфуртской бирже в пятницу достигал 11%, передает Reuters.

В США к компании поданы около 18,4 тысячи исков, следует из ее отчетности. Ранее некоторые заявители, которые использовали Roundup и у которых появились онкологические заболевания, уже добились в суде многомиллионных компенсаций. Гербицид выпускает компания Monsanto, но Bayer купил ее за $63 млрд и теперь отвечает по искам. С момента завершения сделки с Monsanto котировки Bayer снижались на протяжении 14 месяцев, компания потеряла около трети своей капитализации. Из-за этого акционеры компании выразили вотум недоверия ее менеджменту.

По данным собеседников Bloomberg, переговоры о досудебном урегулировании исков и выплате компенсаций могут продолжаться несколько месяцев. Они проходят в Нью-Йорке Компания готова заплатить от $6 млрд до $8 млрд, но адвокаты истцов требуют более $10 млрд за отказ от исков.

Bayer США Roundup Monsanto

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