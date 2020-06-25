Bayer выплатит до $10,9 млрд из-за претензий по гербициду Roundup

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Германская химическая компания Bayer AG выплатит до $10,9 млрд для урегулирования десятков тысяч исков в США, касающихся гербицида Roundup.

В рамках соглашения Bayer зарезервирует от $8,8 млрд до $9,6 млрд, чтобы урегулировать претензии, выдвинутые адвокатами около 95 тыс. истцов, а также еще около 30 тыс. исков, соглашения по которым еще не достигнуты. Еще $1,25 млрд будут зарезервированы для урегулирования потенциальных будущих исков.

При этом компания по-прежнему придерживается мнения о том, что глифосат, активный компонент, содержащийся в Roundup, является безопасным и не вызывает раковые заболевания. Bayer не призналась в каких-либо нарушениях и продолжит продавать Roundup.

Инвесторы на протяжении длительного времени ждут от компании урегулирования претензий, чтобы выяснить, во сколько ей обойдутся иски. Заключенное соглашение не исключает подачи новых исков против компании, чего в особенности опасаются инвесторы.

Компания получила права на Roundup в рамках сделки о покупке американской компании Monsanto за $63 млрд в 2018 году. Продукция Roundup продолжит продаваться без каких-либо предупреждающих надписей о возможности возникновения раковых заболеваний, в связи с чем компания рискует столкнуться с новыми исками, пишет Dow Jones.

Bayer также урегулировала два других разбирательства, связанных с продукцией Monsanto - запрещенным для использования химикатом и еще одним гербицидом.

Акции Bayer в ходе торгов в четверг дешевеют на 1,5%.