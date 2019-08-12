AMS захотела купить Osram за 3,7 млрд евро

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Австрийская AMS AG сделала новое предложение о покупке немецкой Osram Licht AG, оценив производителя осветительного оборудования в 3,7 млрд евро, спустя несколько дней после того, как крупный акционер компании отклонил предложение от конкурентов с более низкой суммой.

В рамках предложения акции Osram оцениваются в 38,5 евро за бумагу, говорится в сообщении AMS. Эта цена выше, чем 35 евро за акцию, предложенная инвестфондами Bain Capital и Carlyle Group. Главный инвестор Osram, Allianz Global Investor, на прошлой неделе отклонил ее, посчитав слишком низкой.

Акции Osram подскочили на 9,5% в ходе торговой сессии в понедельник и достигли 34,67 евро за бумагу по сравнению с ценой на закрытие торгов в пятницу на уровне 31,65 евро.

Борьба за поглощение Osram началась после нескольких предупреждений о снижении прибыли компании и публичного спора с Siemens AG по поводу стратегии.