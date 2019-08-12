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В Fitch заявили, что санкции США отнимают одну ступень у рейтинга России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американские санкции в отношении России ограничивают рейтинг страны, отнимая у него одну ступень, заявил директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Эрик Ариспе.

"Санкции в целом очень важны, они отнимают одну ступень у рейтинга России", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

По словам Ариспе, санкции, недавно введенные Штатами в отношении России, оказались более мягкими, чем ожидали многие инвесторы, и не влияют на основные экономические показатели РФ.

Тем не менее, угроза новых санкций сохраняется и продолжает оказывать давление на кредитоспособность России, отмечают в Fitch.

Ранее в этом месяце стало известно, что США вводят новые санкции против РФ в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, американские инвесторы больше не смогут участвовать в первичных размещениях суверенных евробондов РФ. Новые запреты начинают действовать с 26 августа и продлятся минимум год. Ограничения не затронут госкомпании, рынок ОФЗ, не запрещены и сделки с евробондами РФ на вторичном рынке.

9 августа Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах с "BBB-" до "ВВВ". Прогноз рейтингов - "стабильный".

Fitch Россия

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