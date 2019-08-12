Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе к валютам emerging markets.

Курс доллара США составил 65,48 руб. в 19:00, что на 19,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,4 руб., подорожав на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,2 копейки - до 69,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы снизили интерес к риску, включая валюты emerging markets. Рынки Аргентины резко падают в понедельник на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

По результатам обработки 99% бюллетеней Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, получил 48% голосов, тогда как действующий президент Маурисио Макри набрал лишь 32% голосов.

Киршнер была президентом Аргентины в течение восьми лет - до 2015 года. В период ее президентства Аргентина объявила о дефолте по долгу, национализировались компании и вводились меры валютного контроля. Тем временем, Макри проводит дружественную политику, и опасения, что он может проиграть окончательные выборы, намеченные на 27 октября, испугали трейдеров.

Согласно свопам на дефолт по кредиту (CDS) Аргентины, вероятность того, что страна объявит о дефолте в течение следующих пяти лет, оценивается рынком в 70%. Доходность евробондов Аргентины с погашением в 2028 году подскочила до 15,277%, максимальных с 2017 года.

Курс аргентинского песо опускался почти до 62 песо/$1, по данным на 18:30 по Москве он составлял 56 песо/$1, что на 24% ниже уровня предыдущей сессии.

Кроме того, давление на трейдеров оказывает неопределенность, связанная с торговыми переговорами между США и Китаем. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Тем временем Народный банк Китая (китайский ЦБ) в понедельник установил справочный курс юаня на отметке 7,0211 юаня за $1. Курс доллара превышает уровень в 7 юаней третью сессию подряд.

В первой половине дня поддержку рублю оказывало решение международного рейтингового агентства Fitch повысить долгосрочные рейтинги России в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом стало известно незадолго до завершения пятничной торговой сессии.

Нефтяной рынок стабилизировался в ходе торгов в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 повысились на 0,03% - до $58,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,28% - до $54,65 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 17,44 копейки, до 65,4287 руб., и увеличил курс евро на 10,35 копейки, до 73,1231 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в понедельник на 18,91 копейки по отношению к пятнице и составил 65,5076 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 16,84 копейки и составил 65,5371 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 817,767 млн, из которых $611,201 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 206,566 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 9,59 копейки по отношению к пятнице, до 73,24 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 10,35 копейки и составил 73,31989 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR688,669 млн, из которых EUR201,191 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR487,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,41% и 7,44% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 7,5%, 7,63% и 7,67% годовых соответственно.