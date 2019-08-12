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Рынок акций РФ подрос на новостях от Fitch

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста на новостях о повышении агентством Fitch суверенного рейтинга России на одну ступень, негативная динамика внешних фондовых площадок сдерживала "быков", не дав индексам МосБиржи и РТС достичь круглых уровней 2700 и 1300 пунктов соответственно.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2689,93 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1294,12 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар вырос до 65,48 рубля (+0,2 рубля).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что РФ рассчитывает на повышение суверенного рейтинга от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings.

Подорожали акции "Распадской" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (+1,5%, до 15,024 тыс. руб.), "Мечела" (+1,2% и +1,2% "префы"), "Интер РАО" (+1%), Сбербанка (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%) и обновили максимумы акции ПАО "Полюс" (+1,1%, до 7090 рублей).

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июле 2019 года на 9,9% относительно аналогичного периода прошлого года, до 14,13 млн человек, сообщила Росавиация, ссылаясь на оперативные данные. На долю "Аэрофлота" пришлось 3,7 млн пассажиров (+2%).

Просели бумаги "Россетей" (-3% и -2,4% "префы"), "РусАла" (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "префы" "Татнефти" (-0,9%).

Акции "РусАла" остаются под давлением продаж с прошлой пятницы, когда вышел слабый отчет за полугодие (EBITDA сократилась на 53%) и компания заявила, что торговая война США-КНР и глобальное сокращение производственной активности могут негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года.

ВВП РФ во II квартале 2019 года ускорился до 0,9% в годовом сравнении после роста на 0,5% в I квартале. Такую предварительную оценку распространила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Данные Росстата оказались чуть выше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост ВВП во II квартале на уровне 0,8%. За первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в понедельник выступили акции ПАО "Тантал" (+21,6%), ПАО "Электроцинк" (+6,2%), ПАО "Южуралникель" (+5,6%), ПАО "Европейская электротехника" (+4,3%), АО "Лензолото" (+3,4%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (+2,9%), Polymetal (+2,1%), "Росгосстраха" (+2%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-8,2%), "МРСК Сибири" (-4,3%), АДР Qiwi (-4,1%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,6%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-3,1%), "префы" "Ленэнерго" (-1,9%), ПАО "Группа Черкизово" (-1,8%), "Трубной металлургической компании" (-1,8%).

Чистая прибыль "Мосэнерго" (-1,6%) по МСФО в I полугодии снизилась на 16,4%, до 12,7 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA составила 22,1 млрд руб., сократившись на 17,6%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,454 млрд рублей (из них 6,377 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite вырос на 1,5%), однако Европа после утреннего роста развернулась вниз (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,3%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 теряет 0,7%) на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен пройти в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Нефть к вечеру в понедельник стабилизировалась, давление на цены оказывают опасения, что затянувшийся конфликт между США и Китаем в торговой сфере негативно скажется на мировом спросе на топливо; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 9 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $58,51 за баррель (-0,03% и +2% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $54,51 за баррель (+0,02% и +3,7% в пятницу).

рынок акций

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