Givenchy и Сoach извинились перед Китаем за некорректные футболки

Китай - важный рынок для люксовых брендов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Французский дом моды Givenchy и американский производитель аксессуаров Сoach вслед за домом Verasce принесли извинения перед Китаем за футболки с обозначением Гонконга и Тайваня как территорий, независимых от КНР, сообщает CNBC.

Посланник Coach в Китае, супермодель Лю Вэнь заявила 12 августа в Weibо, что разорвала контракт с компанией, когда узнала, что в коллекции 2018 года есть футболка, на которой Тайвань отображен как независимое государство. Пекин считает остров отколовшейся провинцией. Модель извинилась перед всеми за ущерб, который она могла принести из-за легкомысленного выбора бренда для сотрудничества.

Бренд Coach (принадлежит Tapestry) заявил в твиттере, что уважает территориальную целостность и суверенитет Китая. В мае 2018 года компания обнаружила "существенную некорректность" в дизайне одной из футболок коллекции. Товар был немедленно отозван из продажи, заверила компания.

Певец Джексон Йи из группы TFBoys объявил о разрыве сотрудничества с Givenchy (входит в LVMH) из-за футболки, на которой Макао и Гоконг были названы независимыми государствами. За такую же футболку в минувшие выходные пришлось извиняться Versace. Givenchy извинилась за промашку в Weibo, передает CNBC.

12 августа в китайских соцсетях появились также извинения бренда косметики Fresh, спортивной одежды Asics и модного бренда Calvin Klein. Все они признали, что допустили некорректные обозначения территорий, которые Китай считает своими, на своих сайтах, передает Reuters.