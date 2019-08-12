Дом Versace извинился за футболку с указанием независимости Гонконга и Макао
Дизайн футболок раскритиковали пользователи китайских соцсетей
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Versace принес извинения за продажу футболок, на которых Гонконг и Макао были обозначены как независимые государства, а не территории Китая. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в соцсетях.
I disagree with Versace about Hong Kong being a country, but it will still be my No. 1 source for all other geographic information.— Ray Kwong (@raykwong) August 12, 2019
—nobody ever #AddOil #HongKongProtests #AntiELAB #hkprotests pic.twitter.com/w7wdj6eJXQ
Речь идет о футболках, на которых двумя столбиками были выписаны названия городов и страны, в которых эти города находятся. Пекин и Шанхай там были указаны как города Китая, а Гонконг и Макао - как города из одноименных независимых стран. Дизайн этих футболок вызвал жесткую критику в Китае. От сотрудничества с компанией отказалась актриса Ян Ми, стала лицом Versace в июне только в июне, отмечает ВВС News.
"Компания приносит извинения за дизайн этого продукта и уведомляет, что такие футболки были отозваны из продажи в июле", - говорится в заявлении Versace. В нем также приводятся извинения главного дизайнера модного дома Донателлы Версаче. Она называет случившееся досадной ошибкой и заверяет, что никогда не желала бы проявить неуважение к суверенитету Китая.
The Company apologizes for the design of its product and a recall of the t-shirt has been implemented in July. The brand accepts accountability and is exploring actions to improve how we operate day-to-day to become more conscientious and aware. pic.twitter.com/5K8u3c4Dbm— VERSACE (@Versace) August 11, 2019