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Дом Versace извинился за футболку с указанием независимости Гонконга и Макао

Дизайн футболок раскритиковали пользователи китайских соцсетей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Versace принес извинения за продажу футболок, на которых Гонконг и Макао были обозначены как независимые государства, а не территории Китая. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в соцсетях.

Речь идет о футболках, на которых двумя столбиками были выписаны названия городов и страны, в которых эти города находятся. Пекин и Шанхай там были указаны как города Китая, а Гонконг и Макао - как города из одноименных независимых стран. Дизайн этих футболок вызвал жесткую критику в Китае. От сотрудничества с компанией отказалась актриса Ян Ми, стала лицом Versace в июне только в июне, отмечает ВВС News.

"Компания приносит извинения за дизайн этого продукта и уведомляет, что такие футболки были отозваны из продажи в июле", - говорится в заявлении Versace. В нем также приводятся извинения главного дизайнера модного дома Донателлы Версаче. Она называет случившееся досадной ошибкой и заверяет, что никогда не желала бы проявить неуважение к суверенитету Китая.

Versace Китай Макао Гонконг Донателла Версаче

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