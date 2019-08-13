Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В начале торгов вторника на "Московской бирже" курсы доллара и евро растут на фоне продолжающегося снижения котировок нефти и снижения мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,53-65,67 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,62 рубля за доллар, это на 21,25 копейки выше к уровню закрытия торгов понедельника. Евро подорожал на четыре копейки, до 73,39 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 13,49 копейки, до 69,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,88 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,69 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов вторника в условиях возобновившей снижение нефти и негативной динамики мировых рынков. В центре внимания участников рынка остается торговый конфликт США и Китая. Новый раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином должен состояться в сентябре. В пятницу президент США Дональд Трамп допустил, что этого может и не произойти: "Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Кроме того, усилению пессимизма способствуют события в Гонконге и Аргентине. Как отмечает Bloomberg, ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, продолжает накаляться. В понедельник аэропорт Гонконга отменил более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций. Во вторник аэропорт частично возобновил работу, однако в график еще не вернулся.

Фондовый рынок и нацвалюта Аргентины песо резко упали в понедельник после победы оппозиционного кандидата в президента Альберто Фернандеса на праймериз.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник после небольшого подъема в понедельник. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве дешевели на 0,72% - до $58,15 за баррель. Сентябрьский фьючерс на WTI дешевел в Нью-Йорке на 0,6% - до $54,6 за баррель.