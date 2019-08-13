Котировки нефти пошли вниз после роста днем ранее

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти утром во вторник слабо снижаются после слабого роста понедельника.

К 8:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $58,46 за баррель, это на $0,11 (0,19%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник Brent чуть подорожала - на $0,04 (0,07%), до $58,57 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевел на $0,07 (0,13%) - до $54,86 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,43 (0,79%), до $54,93 за баррель.

"Цены на нефть, снизившиеся примерно на 15% за последний месяц и достигнувшие семимесячных минимумов на прошлой неделе, стабилизировались, хотя и временно", - говорится в обзоре аналитиков Tradition Energy.

"Трейдеры пытаются противопоставить сигналы ослабления спроса ожиданиям сокращения поставок нефти на мировой рынок в условиях сокращения добычи странами ОПЕК+, а также снижения добычи и экспорта Ираном и Венесуэлой", - цитирует экспертов MarketWatch.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.