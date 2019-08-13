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"Промсырьеимпорт" отремонтирует кабинет руководителя в стиле сталинского ампира за 18 млн рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ФГУП "Промсырьеимпорт" Минэнерго России, занявшееся поставками иранской нефти на мировой рынок и уже подпавшее под санкции США, продолжает масштабную реконструкцию своего офиса.

Министерский ФГУП заказал ремонт кабинета и приемной руководителя в стиле сталинского ампира с элементами современного барокко за 18 млн рублей, следует из материалов закупок компании.

Согласно предварительному проекту, интерьер кабинета должен подчеркивать респектабельность и солидность главы предприятия. Стены будут обшиты деревянными панелями цвета горького шоколада. Массивные дубовые шкафы, столы и стулья кабинета серии MISTER будут дополняться канделябрами и черной с золотом люстрой Royal Heritage. На столе предполагается неизменная для сталинского ампира настольная лампа с абажуром на золотистом постаменте. В дальнем углу кабинета предлагается установить круглый дубовый столик с блюдом и пепельницами цвета черненого серебра.

Картины советских пейзажистов добавят кабинету и приемной главы "Промсырьеимпорта" поэтичность зимней пасторали. Еще одним украшением помещения станет масштабная карта мира в оттенках португальской пробки, по бокам которой будут установлены портреты президента и премьер-министра России на фоне российского триколора.

Комната отдыха и санузел руководителя ФГУП будут выдержаны в классических светлых тонах с обоями в бежевую полоску. Здесь будут золотистые полотенцесушитель, ершик, держатель для туалетной бумаги и зеркало в винтажной бронзовой раме. Над унитазом заказчики хотят видеть гравюры с изображением аристократов на охоте.

В марте "Промсырьеимпорт" уже объявлял тендер на ремонт коридоров и административных помещений. Тогда предпочтение отдавалось неклассическому стилю в цветах молока и какао с использованием венецианской штукатурки, декоративных портиков и хрустальных бра. Украшением холла должно было стать отреставрированное деревянное панно с изображением серпа и молота на фоне неправильной пятиконечной звезды.

Промсырьеимпорт

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