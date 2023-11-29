Белорусское дизельное топливо вернулось на СПбМТСБ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Нефтепродукты производства НПЗ Белоруссии после почти трехмесячного перерыва снова торгуются на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Белорусские заводы в конце ноября начали продавать на российской бирже зимнее и арктическое топливо, спрос на которые растет из-за холодов в России.

Как сообщают собеседники "Интерфакса" на топливном рынке, ценовое предложение НПЗ Беларуси является выгодным, особенно на фоне роста стоимости зимнего ДТ на СПбМТСБ. Источники также высказывают мнение, что возвращение белорусских НПЗ на биржу связано с возвратом параметров топливного демпфера.

В разгар ценового кризиса на топливном рынке России в конце лета 2023 года НПЗ Беларуси перестали продавать свой товар на СПбМТСБ из-за того, что в сентябре демпфер был сокращен в 2 раза. Срезанный демпфер сделал непривлекательными для белорусских производителей поставки топлив на российский рынок. Однако, с октября механизм топливного демпфера в России был возвращен к прежним параметрам, вернув и выгоду для белорусских заводов.

Нефтепродукты из Белоруссии реализуются на СПбМТСБ через трейдера "Промсырьеимпорт", через него же осуществляются выплаты по демпферу.

Активная торговля белорусскими нефтепродуктами на СПбМТСБ началась в октябре 2022 года - до этого несколько лет подряд белорусского топлива на рынке России не было. Продажи белорусского нефтепродуктов хоть и незначительны для всего российского рынка, но могут оказывать влияние на биржевые цены бензина и дизтоплива.