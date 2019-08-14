Медиакомпании CBS и Viacom договорились о слиянии

В единой компании окажутся кабельные каналы MTV и Nickelodeon, а также студия Paramount

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американские медиакомпании CBS Corp и Viacom Inc договорились о слиянии в форме обмена акциями, что приведет к созданию компании с годовой выручкой более $28 млрд.

"Объединенная компания - ViacomCBS Inc. - станет ведущей глобальной многоплатформенной компанией, выпускающей премиальный контент, с активами, возможностями и масштабом, которые позволят ей стать одним из самых важных производителей и поставщиков контента в мире", - говорится в объединенном пресс-релизе CBS и Viacom.

Сделка приведет к воссоединению активов медиамагната Самнера Редстоуна, разделившего CBS и Viacom в 2006 году. В результате в одной компании будут объединены такие широко известные медиа-активы, как кабельные каналы MTV и Nickelodeon, принадлежащие Viacom, а также студия Paramount и вещательная сеть CBS.

Компании рассчитывают, что ViacomCBS сможет составить конкуренцию таким гигантам развлекательной индустрии США, как Walt Disney Co., Comcast Corp., AT&T Inc. и Netflix Inc.

По условиям сделки, акционеры Viacom получат за каждую бумагу компании по 0,59625 акции CBS. Таким образом, Viacom оценена примерно в $11,8 млрд, что в целом соответствует ее текущей капитализации.

Акционерам CBS будет принадлежать порядка 61% новой компании, акционерам Viacom - около 39%. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку.

Дочь Редстоуна - Шари Редстоун, являющаяся зампредседателя советов директоров как CBS, так и Viacom, возглавит совет директоров объединенной компании. Главным исполнительным директором ViacomCBS станет Боб Бэкиш, нынешний CEO Viacom.

CBS получит шесть из 13 мест в совете директоров объединенной компании, Viacom - четыре. Также в совет директоров войдет Бэкиш, и еще два места займут представители компании National Amusements.

Сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта до конца 2019 года.