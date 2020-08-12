Американский медиамагнат Самнер Редстоун умер в возрасте 97 лет

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американский медиамагнат и миллиардер Самнер Редстоун ушел из жизни в возрасте 97 лет, говорится в сообщении его семейной холдинговой компании National Amusements Inc.

Редстоун был исполнительным председателем совета директоров Viacom на протяжении около 30 лет после того, как National Amusements приобрела контрольный пакет акций компании в 1987 году. Он также занимал должность CEO Viacom с 1996 по 2005 годы - в период, когда Viacom объединилась с CBS Corporation в 2000 году.

После разделения компаний в декабре 2005 года Редстоун стал исполнительным председателем совета директоров обеих компаний. В феврале 2016 года он занял должность почетного председателя.

CBS Corp. и Viacom Inc. договорились о слиянии в форме обмена акциями в 2019 году, в результате чего была создана компания ViacomCBS Inc. Сделка привела к воссоединению активов Редстоуна.