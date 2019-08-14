Мэрия Сургута уточнила размеры нефтяного пятна на реке Сайма

Его площадь составила 2 тысячи квадратных метров. а не 10 тысяч

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные продукты, попавшие в реку Сайма в Сургуте, образовали радужную пленку площадью около 2 тысяч квадратных метров, заявили в мэрии города. Ранее сообщалось, что площадь разлива составила 10 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Сургутского спасательного центра собирают эти нефтепродукты, затем их утилизируют.

Нефтяное пятно в Сайме, в районе историко-культурного центра "Старый Сургут", обнаружили в среду, последствия разлива планируют устранить до пятницы. Виновных в утечке ищут. По одной версии, нефтепродукты могли попасть в реку через ливневую канализацию, по другой - они были слиты в реку.