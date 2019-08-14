На реке в Сургуте на площади 10 тыс. кв. метров разлились нефтепродукты

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Крупный разлив нефтепродуктов на реке Сайма обнаружили в среду в Сургуте (ХМАО) на площади около 10 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте городской администрации.

Нефтепродукты разлились в районе историко-культурного центра "Старый Сургут".

Специалисты уже начали сбор и утилизацию нефтепродуктов, установили боновые заграждения, которые препятствуют распространению разлива. Позже будет выполнена механизированная уборка реки и прибрежной территории. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и экологи.

Причины появления пятна из нефтепродуктов устанавливаются. Согласно одной из версий, они могли попасть в Сайму через ливневую канализацию, по другой - их слили в реку.