Сотрудники "Роснефти" вернулись в центральный офис после эвакуации

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации. Офис возобновил работу в обычном режиме, заявили в пресс-службе компании примерно в 15:55 по Москве.

Ранее информированные источники рассказали агентству, что людей из здания эвакуировали. В пресс-службе от комментариев отказались, поскольку в компании работают правоохранительные органы.

Комментария правоохранительных органов у "Интерфакса" нет.

Издание Baza в 13:44 сообщило в Telegram, что офис на Софийской набережной эвакуировали из-за сообщения о том, что в здании оставлена граната со взведенной чекой.