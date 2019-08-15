Поиск

Сотрудники "Роснефти" вернулись в центральный офис после эвакуации

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации. Офис возобновил работу в обычном режиме, заявили в пресс-службе компании примерно в 15:55 по Москве.

Ранее информированные источники рассказали агентству, что людей из здания эвакуировали. В пресс-службе от комментариев отказались, поскольку в компании работают правоохранительные органы.

Комментария правоохранительных органов у "Интерфакса" нет.

Издание Baza в 13:44 сообщило в Telegram, что офис на Софийской набережной эвакуировали из-за сообщения о том, что в здании оставлена граната со взведенной чекой.

Роснефть Москва

Новости

Международные резервы РФ с 2 по 9 августа выросли на $10,3 млрд

Дело Baring Vostok

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Минск предупредил о повышении тарифов на транспортировку российской нефти на 3,7%

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза

Нефть Brent подешевела до $59,1 за баррель на опасениях рецессии в США

Минэкономразвития разработало проект свода правил для рестораторов

Орешкин не поверил словам Трампа о выходе США из ВТО

Силуэт "Лахта Центра" стал торговым знаком "Газпрома"

Силуэт "Лахта Центра" стал торговым знаком "Газпрома"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');