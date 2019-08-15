Источники сообщили об эвакуации из офиса "Роснефти" напротив Кремля

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Компания не комментирует ситуацию, так как работают правоохранительные органы", - заявили в пресс-службе "Роснефти".

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что главный офис "Роснефти" эвакуировали из-за сообщения на горячую линию компании о гранате со взведенной чекой, которую оставили в здании сторонники некоего национального освободительного движения.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.