Melon Fashion Group купила магазины Sela

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Melon Fashion Group, владеющая брендами befree, Zarina и Love Republic, приобрела розничную сеть Sela.

Под управление MFG перейдут 278 магазинов одежды, расположенных в пяти странах: России, Молдавии, Казахстане, Киргизии, Белоруссии, а также интернет-магазин, говорится в сообщении компании. Сеть Sela объединяет 143 собственных магазина и 135, открытых по франчайзингу. Площадь всех магазинов, перешедших под управление компании, составляет 55 тыс. кв. м.

Сеть MFG, включая Sela, насчитывает 857 магазинов общей площадью 202 тыс. кв.м.

В настоящее время MFG сосредоточена на приведении всех бизнес-процессов под свои стандарты. Директором Sela назначена Анна Миланович, ранее возглавлявшая отдел маркетинга befree.