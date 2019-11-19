Поиск

Владелец сетей Love Republic и Sela выставил контрольную долю на продажу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Шведская Eastnine, основной владелец ритейлера Melon Fashion Group (MFG), который управляет сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выставила на продажу контрольную долю в бизнесе, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с предложением. Готовящуюся сделку издание называет крупнейшей за историю российского fashion-рынка.

По его сведениям, покупателя на актив ищет Сбербанк CIB.

На август 2019 года в управлении MFG было 855 магазинов под брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela в основном в России, а также на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Армении и других странах, говорится в презентации для инвесторов. Там указано, что в 2018 году выручка группы выросла на 27%, до 17,63 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 38%, до 2,07 млрд рублей, чистая прибыль — с 732 млн рублей до 1,03 млрд рублей. По собственному прогнозу компании, после покупки Sela в 2019 году оборот MFG может вырасти до 24 млрд рублей, а EBITDA — до 2,6 млрд рублей.

По оценке управляющего партнера Peregrine Capital Николая Габышева, по итогам 2019 года вся MFG может стоить 15,6 млрд рублей, а контрольная доля — до 9 млрд рублей с учетом премии в 15%. В расчетах он исходит из мультипликатора шесть EBITDA и премии 10–15% за контроль.

MFG теоретически может быть интересна финансово-промышленным группам уровня "Сафмар" Михаила Гуцериева, институциональным инвесторам, таким как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), другим сетям, считает Габышев. Он указывает на сложность сделки, поскольку сейчас российский fashion-рынок не растет, а сама по себе контрольная доля может рассматриваться "только как портфельная инвестиция".

Компании Eastnine, которая специализируется на коммерческой недвижимости, принадлежит 36% MFG. Еще 11% принадлежит East Capital, 40% контролирует председатель совета директоров Дэвид Келлерман, 6% у гендиректора Михаила Уржумцева.

Eastnine Melon Fashion Group Befree Love Republic Zarina Sela

Новости по теме

Новости

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

"Норникель" не ожидает изменения дивидендов до 2023 года

"Норникель" не ожидает изменения дивидендов до 2023 года

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

"Яндекс" допустил риски для финансового положения и корпоративной культуры компании

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления

Глава АНО "Россия - страна возможностей" согласился войти в совет директоров "Яндекса"

Путин одобрил строительство моста через Лену

Путин одобрил строительство моста через Лену

Волож обязался не продавать пакет из 95% своих акций класса B в течение двух лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');