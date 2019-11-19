Владелец сетей Love Republic и Sela выставил контрольную долю на продажу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Шведская Eastnine, основной владелец ритейлера Melon Fashion Group (MFG), который управляет сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выставила на продажу контрольную долю в бизнесе, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с предложением. Готовящуюся сделку издание называет крупнейшей за историю российского fashion-рынка.

По его сведениям, покупателя на актив ищет Сбербанк CIB.

На август 2019 года в управлении MFG было 855 магазинов под брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela в основном в России, а также на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Армении и других странах, говорится в презентации для инвесторов. Там указано, что в 2018 году выручка группы выросла на 27%, до 17,63 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 38%, до 2,07 млрд рублей, чистая прибыль — с 732 млн рублей до 1,03 млрд рублей. По собственному прогнозу компании, после покупки Sela в 2019 году оборот MFG может вырасти до 24 млрд рублей, а EBITDA — до 2,6 млрд рублей.

По оценке управляющего партнера Peregrine Capital Николая Габышева, по итогам 2019 года вся MFG может стоить 15,6 млрд рублей, а контрольная доля — до 9 млрд рублей с учетом премии в 15%. В расчетах он исходит из мультипликатора шесть EBITDA и премии 10–15% за контроль.

MFG теоретически может быть интересна финансово-промышленным группам уровня "Сафмар" Михаила Гуцериева, институциональным инвесторам, таким как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), другим сетям, считает Габышев. Он указывает на сложность сделки, поскольку сейчас российский fashion-рынок не растет, а сама по себе контрольная доля может рассматриваться "только как портфельная инвестиция".

Компании Eastnine, которая специализируется на коммерческой недвижимости, принадлежит 36% MFG. Еще 11% принадлежит East Capital, 40% контролирует председатель совета директоров Дэвид Келлерман, 6% у гендиректора Михаила Уржумцева.