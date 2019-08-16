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Перед кибератакой сотрудники Capital Onе предупреждали руководство банка о проблемах с кибербезопасностью

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники американского банка Capital One Financial Corp. перед крупной хакерской атакой в конце июля обращали внимание руководства компании на проблемы в подразделении, которое отвечает за кибербезопасность, узнало агентство Dow Jones от информированных источников.

Они обращали внимание на высокую текучку кадров в этом отделе, из которого в 2018 году ушло около трети сотрудников, и на невозможность должным образом установить программное обеспечение для выявления угроз и борьбы с ними. Об этом были уведомлены руководители банка, внутренние аудиторы и департамент управления персоналом, передает агентство.

В конце июля стало известно, что на Capital One была совершена хакерская атака, которая дала злоумышленнику доступ к данным около 106 млн клиентов банка и лиц, подавших заявку на получение кредитных карт с 2005 по 2019 год. Данные, в том числе номера банковских счетов, адреса и сведения о доходах, хранились в "облаке" Amazon. По подозрению в совершении атаки в Сиэтле задержали 33-летнюю Пейдж Томсон, бывшую сотрудницу Amazon Web Services.

В обвинении Томсон говорится, что она собиралась выложить эти данные в интернет. Ее также подозревают в краже данных из более чем 30 других организаций, в том числе образовательных, всего объем ее базы составляет несколько терабайт.

Томсон пока находится под стражей, 22 августа суд должен рассмотреть ходатайство о ее освобождении под залог.

Capital One

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