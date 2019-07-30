Поиск

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американский банк Capital One Financial Corp пострадал от кибератаки, в результате которой хакер получил доступ к персональным данным около 106 млн клиентов банка и людей, подавших заявку на получение кредитных карт.

В кибератаке подозревается 33-летняя Пейдж Томсон, ФБР задержала ее в Сиэтле в понедельник. Ей предъявлены обвинения во взломе системы защиты для получения доступа к данным клиентов банка, которые хранились в облачном сервисе Amazon.com, пишет Dow Jones.

Похищенные данные включали информацию, предоставленную клиентами и небольшими компаниями, которые подали заявку на получение кредитных карт Capital One в период с 2005 по 2019 год, в том числе адреса, даты рождения и сведения о доходах.

Томсон - бывшая сотрудница Amazon Web Services Inc. В резюме Томсон также говорится, что она работала в компании, занимающейся облачными вычислениями, в должности системного инженера в 2015-2016 годах, при этом название компании не уточняется.

В результате атаки Томсон получила доступ примерно к 140 тыс. номеров социального страхования и 80 тыс. банковских счетов, а также кредитной и платежной истории клиентов Capital One.

Хотя представители банка сообщили, что украденные данные вряд ли были распространены или использованы в мошеннических целях, в обвинительном акте против Томсон говорится, что она собиралась выложить их в интернет. Capital One сообщил, что продолжает расследование и что инцидент, как ожидается, будет стоить банку от $100 млн до $150 млн.

Акции Capital One в ходе торговой сессии во вторник дешевеют на 5,7%.

Capital One США

Новости

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma

В Киеве шествие с участием Зеленского заменит парад в честь Дня независимости

Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии

Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Отравление Сергея Скрипаля

Конгрессмены призвали Трампа ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');