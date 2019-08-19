Счетная палата указала на отставание в реализации нацпроекта о безопасных автодорогах

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - За I полугодие 2019 года исполнение расходов по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составило 15 827,7 млн рублей, или 12,2 % показателя сводной росписи с изменениями, указала Счетная палата. Отставание аудиторы объяснили долгими переговорами Росавтодора с с регионами и низким объемом подтвержденных регионами обязательств.

Об этом говорится в отчете контрольного ведомства об исполнении бюджета за I полугодие.

"С нарушением сроков, установленных пунктом 6 постановления правительства РФ от 25 декабря 2018 г. № 1664 "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Росавтодором в мае-июне 2019 года заключены соглашения с 15 субъектами РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на сумму 5 млрд рублей", - отмечают аудиторы.

Соглашения должны были быть заключены до конца апреля, то есть, не позднее 20 рабочих дней со дня принятия распоряжения правительства от 29 марта 2019 года № 584-р "Об утверждении распределения нераспределенного резерва межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2019 году бюджетам субъектов РФ".

Расходы по федеральным проектам КПМИ "Европа - Западный Китай", "Транспортно-логистические центры" и "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" вообще не осуществлялись, заметили в Счетной палате.

В отчете ведомства говорится, что в целом исполнение расходов на реализацию нацпроектов и Комплексного плана в первом полугодии 2019 года составило 32,4%. Не осуществлены расходы по 9 из 76 федеральных проектов, не начато предоставление 60 из 100 субсидий юридическим лицам в объеме 70,4 млрд рублей. Наиболее низкое исполнение сложилось по 4 нацпроектам ("Повышение производительности труда и поддержка занятости" - 17,7%, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 12,2%, "Экология" - 11,6% и "Цифровая экономика" - 8,3%) и Комплексному плану – 23,8%.

В начале августа низкие темпы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Крыму, Ненецком автономном округе (НАО), Приморском крае и Еврейской автономной области отмечал министр транспорта Евгений Дитрих. "Самый низкий процент завершенных торгов по-прежнему у республики Крым - 50%, в Ненецком округе - 66,6%, у Приморского края - 70%, в Еврейской автономной области - 77,7%. Эти регионы вызывают у Минтранса России наибольшие опасения по выполнению мероприятия национального проекта в 2019 году", - отмечал тогда же представитель профильного вице-премьера Максима Акимова.

Единственным регионом, полностью завершившим мероприятия в рамках нацпроекта, стала Белгородская область. Высокий процент выполнения работ также у Хабаровского края (73,34%). Вице-премьер Акимов поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых регионов дополнительным финансированием в рамках национального проекта в случае возникновения соответствующих резервов.

Всего, по данным Минтранса, контракты в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заключены по 6 256 дорожным объектам - это 97,25% от общего количества объектов, запланированного к выполнению в 2019 году. Площадь выполненных дорожных работ по всем субъектам-участникам нацпроекта по данным на 31 июля составила 42,4 млн кв. м, это 29,71% от общего объема, или 6 тыс. км уже отремонтированных региональных и местных дорог.