Росавтодор заявил, что работы по нацпроекту безопасных автодорог идут по графику

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Работы по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионах РФ ведутся без отставания от графика и в соответствии с сезонной спецификой, исполнено 28,2% от годового объема. Об этом сообщает информационный центр Росавтодора.

"Исполнение финансовых показателей нацпроекта предусмотрено во второй половине года, поэтому говорить сейчас об отставании проекта по срокам нельзя. Более того, Минтранс России, Федеральное дорожное агентство, а также 36 субъектов РФ имеют успешный опыт реализации в 2017-2018 гг. аналогичного приоритетного проекта, когда работа строилась по такому же принципу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что соглашения со всеми 83 субъектами РФ на основную сумму федеральной поддержки - 106,2 млрд рублей - заключены в срок до 5 апреля, менее чем за месяц после доведения лимитов Росавтодору. Бюджетные обязательства по всем заключенным соглашениям в установленном порядке поставлены на учет территориальными органами федерального казначейства.

"Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идет в соответствии с графиком. По состоянию на 16 августа 2019 года исполнение финансовых обязательств в целом по нацпроекту составляет 28,2%. При этом только по федеральному проекту "Дорожная сеть" в настоящее время этот показатель достиг 32,3%. Оценивая кассовое исполнение за первую половину текущего года, необходимо помнить, что дорожная деятельность в нашей стране носит ярко выраженный сезонный характер. В большинстве субъектов дорожные работы невозможны до апреля-мая", - сообщает ФГБУ "Информавтодор".

Оплата, отмечает учреждение, производится после завершения работ и приемки объектов, в том числе при участии общественных контролеров. При этом во многих регионах авансирование дорожной деятельности не предусмотрено.

Как сообщалось, Счетная палата РФ в своем отчете по итогам исполнения бюджета за I полугодие отметила низкие темпы работ в рамках нацпроекта безопасных автодорог в РФ из-за затягивания переговоров Росавтодора с регионами.

"С нарушением сроков, установленных пунктом 6 постановления правительства РФ от 25 декабря 2018 г. № 1664 "Об особенностях реализации федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Росавтодором в мае-июне 2019 года заключены соглашения с 15 субъектами РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на сумму 5 млрд рублей", - говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что соглашения должны были быть заключены до конца апреля, то есть, не позднее 20 рабочих дней со дня принятия мартовского распоряжения правительства. "На низком уровне исполнены расходы на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в рамках нацпроекта "Безопасные дороги" (12,2%) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (23,8%)", - подчеркивает Счетная палата.

Как следует из ее отчета, исполнение расходов по национальному проекту безопасных автодорог в I полугодии составило 15,82 млрд рублей.