Fitch повысило рейтинги 21 российской финкомпании

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний вслед за повышением суверенных рейтингов Российской Федерации.

Как сообщается в пресс-релизе Fitch, долгосрочные РДЭ Сбербанка и ВЭБа были повышены с "BBB-" до "BBB", до одного уровня с новым рейтингами РФ. Рейтинги Газпромбанка повышены до "BBB-" с "BB+".

9 августа Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах с "BBB-" до "ВВВ". Прогноз рейтингов - "стабильный".