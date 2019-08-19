Поиск

Fitch повысило рейтинги 21 российской финкомпании

Fitch повысило рейтинги 21 российской финкомпании
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний вслед за повышением суверенных рейтингов Российской Федерации.

Как сообщается в пресс-релизе Fitch, долгосрочные РДЭ Сбербанка и ВЭБа были повышены с "BBB-" до "BBB", до одного уровня с новым рейтингами РФ. Рейтинги Газпромбанка повышены до "BBB-" с "BB+".

9 августа Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах с "BBB-" до "ВВВ". Прогноз рейтингов - "стабильный".

Fitch Сбербанк ВЭБ Газпромбанк

Новости по теме

Новости

Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Магазины в США столкнулись с убытками из-за падения турпотока из Китая

В объединенной редакции РБК сменилось руководство

США продлили лицензии на бизнес с Huawei на 90 дней

Жители Южной Кореи объявили бойкот Hello Kitty и другой японской продукции

Жители Южной Кореи объявили бойкот Hello Kitty и другой японской продукции

Медведев предупредил о риске повторения форс-мажора на "Дружбе"

Трутнев предложил допустить иностранные компании к освоению шельфа

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Глава "Транснефти" попросил передать компании контроль над пунктами сдачи нефти в трубопроводы

Минэкономразвития рекомендовало вместо трассы Москва-Казань построить дорогу до Владимира

Минэкономразвития рекомендовало вместо трассы Москва-Казань построить дорогу до Владимира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');