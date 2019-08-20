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Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Третий крупнейший банк Дании Jyske Bank первым в мире введет отрицательную ставку по ипотечным кредитам, пишет Guardian. Ставка -0,5% предлагается для десятилетних кредитов. Организация также стала первой в стране, которая объявила о введении отрицательных вкладов по депозитам.

Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит. Так что, хотя они должны будут делать ежемесячные выплаты по кредиту, всякий раз их задолженность будет сокращаться на сумму больше той, что они вносят, объяснил экономист банка Миккель Хёг.

Отрицательные ставки по депозитам возможны по индивидуальным соглашениям за вклады объемом свыше 7,5 млн датских крон ($1,1 млн). По умолчанию с 1 декабря такая ставка составит -0,6%, пишет Financial Times.

Центробанк Дании в 2012 году установил базовую процентную ставку ниже нуля, сейчас она составляет минус 0,65% годовых. В Jyske Bank объяснили, что могут выходить на рынок и привлекать средства у институциональных инвесторов по отрицательной ставке, поэтому они могут перенести такое предложение и на своих клиентов.

Еще один датский банк, Nordea, объявил, что скоро начнет выдавать кредиты на 20 лет под 0%, а также ипотечные кредиты на 30 лет по ставке 0,5%.

В Швейцарии банк UBS на прошлой неделе объявил состоятельным клиентов, что за вклады по депозитам от 500 тысяч евро введет ставку в 0,6% годовых. Также UBS и Credit объявляли о планах ввести отрицательную ставку по депозитам для наиболее состоятельных клиентов.

Jyske Bank Дания UBS Швейцария Nordea Credit Suisse

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