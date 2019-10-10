ЦБ обсудит с банками введение отрицательных ставок по вкладам граждан в евро

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсудит с участниками рынка возможность введения отрицательных ставок по банковским вкладам физлиц в евро, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам на форуме Finopolis 2019.

Ранее ЦБ уже заявлял о рассмотрении вопроса отрицательных ставок в отношении депозитов компаний в евро.

"Мы обсудим, что нужно делать, в том числе какую дать возможность гражданам, которые хотят сохранять свои сбережения в евро, допустим, несмотря даже на отрицательные ставки. Мы должны обсудить это, это важно и для граждан, и для бизнеса, не делать сейчас каких-то скоропалительных выводов по изменению законодательства, по изменению практики. Это вопрос, который будет в проработке в ближайшее время", - сказала Набиуллина.

По ее словам, регулятор видит, что сейчас для банков "становится невыгодно работать с евро по сути дела, потому что в мире отрицательные ставки по евро, и для банков это означает по крайней мере отсутствие прибыли, а часто даже и убытки".

"В соответствии с законодательством ставки по вкладам не могут быть отрицательными, но банки могут их не принимать, что они и делают, либо устанавливают комиссии - такая практика существует сейчас. Мы должны будем вместе с участниками рынка выработать позицию, что делать дальше. Почему? Потому что мы видим, что отрицательные ставки, прежде всего по евро - это не краткосрочное явление, не временно, скорее всего, будет долгосрочным в связи с денежно-кредитной политикой ведущих стран, ЕЦБ в том числе", - рассказала Набиуллина.

"По доллару нет отрицательных ставок, в настоящий момент, во всяком случае", - отметила председатель ЦБ.

На данный момент ряд российских банков прекратили принимать розничные вклады в евро. Среди таких кредитных организаций - Сбербанк России, ВТБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Райффайзенбанк.

ЦБ РФ ранее в обзоре рисков финансовых рынков осветил вопрос отрицательных ставок по валютным депозитам. При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве, отмечал регулятор. Из-за этого банки РФ могут получать отрицательную маржу.

Крупные российские банки выступили с предложением предоставить кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам, ЦБ изучает масштаб этой проблемы. Позднее первый зампред Банка России Сергей Швецов пояснил, что в первую очередь обсуждается возможность введения отрицательных ставок по депозитам юрлиц, распространение такой возможности на вклады физлиц не обсуждается.