Поиск

ЦБ обсудит с банками введение отрицательных ставок по вкладам граждан в евро

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсудит с участниками рынка возможность введения отрицательных ставок по банковским вкладам физлиц в евро, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам на форуме Finopolis 2019.

Ранее ЦБ уже заявлял о рассмотрении вопроса отрицательных ставок в отношении депозитов компаний в евро.

"Мы обсудим, что нужно делать, в том числе какую дать возможность гражданам, которые хотят сохранять свои сбережения в евро, допустим, несмотря даже на отрицательные ставки. Мы должны обсудить это, это важно и для граждан, и для бизнеса, не делать сейчас каких-то скоропалительных выводов по изменению законодательства, по изменению практики. Это вопрос, который будет в проработке в ближайшее время", - сказала Набиуллина.

По ее словам, регулятор видит, что сейчас для банков "становится невыгодно работать с евро по сути дела, потому что в мире отрицательные ставки по евро, и для банков это означает по крайней мере отсутствие прибыли, а часто даже и убытки".

ЭкономикаДатский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитамЧитать подробнее

"В соответствии с законодательством ставки по вкладам не могут быть отрицательными, но банки могут их не принимать, что они и делают, либо устанавливают комиссии - такая практика существует сейчас. Мы должны будем вместе с участниками рынка выработать позицию, что делать дальше. Почему? Потому что мы видим, что отрицательные ставки, прежде всего по евро - это не краткосрочное явление, не временно, скорее всего, будет долгосрочным в связи с денежно-кредитной политикой ведущих стран, ЕЦБ в том числе", - рассказала Набиуллина.

"По доллару нет отрицательных ставок, в настоящий момент, во всяком случае", - отметила председатель ЦБ.

На данный момент ряд российских банков прекратили принимать розничные вклады в евро. Среди таких кредитных организаций - Сбербанк России, ВТБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Райффайзенбанк.

ЭкономикаМинфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФЧитать подробнее

ЦБ РФ ранее в обзоре рисков финансовых рынков осветил вопрос отрицательных ставок по валютным депозитам. При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве, отмечал регулятор. Из-за этого банки РФ могут получать отрицательную маржу.

Крупные российские банки выступили с предложением предоставить кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам, ЦБ изучает масштаб этой проблемы. Позднее первый зампред Банка России Сергей Швецов пояснил, что в первую очередь обсуждается возможность введения отрицательных ставок по депозитам юрлиц, распространение такой возможности на вклады физлиц не обсуждается.

ЦБ РФ евро

Новости по теме

Новости

Сбербанк после утечки данных изменит систему защиты от собственных сотрудников

Сбербанк после утечки данных изменит систему защиты от собственных сотрудников

"Коммерсантъ" узнал о возможности оформить виртуальную банковскую карту через мессенджер

Депутаты предложили перестать финансировать некоторые институты развития

Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

США могут разрешить сотрудничать с китайской Huawei нескольким американским компаниям

В правительстве пообещали отменить приостановку работы компаний на 90 дней по КоАП

Годовая инфляция в России впервые замедлилась ниже целевого показателя

Роспотребнадзор сделает "контрольную закупку" более внезапной

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и "Мегафон" создадут СП в области электронных платежей

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и "Мегафон" создадут СП в области электронных платежей

Исследование показало спад продаж ноутбуков в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');