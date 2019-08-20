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В Великобритании начали расследование масштабного сбоя в энергоснабжении

В Великобритании начали расследование масштабного сбоя в энергоснабжении
Пассажиры на железнодорожной станции в Лондоне во время отключения электроэнергии
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании регулятор рынка электроэнергетики Ofgem начал расследование в связи с масштабным сбоем энергоснабжения 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ofgem проверит, могла ли какая-либо из компаний, участвующих в обеспечении энергоснабжения, нарушить условия лицензии. Также ведомство выяснит, можно ли извлечь уроки из случившегося и принять меры по повышению устойчивости системы энергоснабжения страны.

Проверке подлежат компании National Grid ESO, National Grid Electricity Transmission, двенадцать операторов распределительных сетей в Англии и Уэльсе, а также германская RWE Generation и датская Orsted.

Массовые отключения электричества произошли в Великобритании 9 августа и продолжались около часа. Это затронуло в том числе Лондон и графства Юго-Восточной Англии. Отключилось энергоснабжение аэропортов, железных дорог, перестали работать светофоры. В лондонском метро останавливали движение на линии Виктория.

Компания-оператор National Grid затем заявила, что причиной сбоя могла стать одновременная остановка работы газовой электростанции Little Barford, принадлежащей RWE, и морской ветряной электростанции Hornsea, принадлежащей Orsted.

Великобритания Лондон National Grid

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