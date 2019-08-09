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Блэкаут в Великобритании затронул почти миллион человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сбой в работе энергосистемы Великобритании оказал влияние на почти 1 млн британцев, сообщили в пятницу в британском Управлении по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии.

По словам представителя управления, после сбоя энергосистема "возвратилась к нормальному функционированию".

Он добавил, что его сотрудники "поддерживают связь с Национальной энергетической системой и распределительными системами".

Сбой в работе энергосистемы в пятницу привел к отключению электричества в ряде районов Великобритании, в том числе и в Лондоне. Он вызвал перебои в движении на автодорогах, железнодорожном транспорте, метро, а также повлиял на работу портов и аэропортов.

При этом, хотя проблема уже устранена, железнодорожные компании рекомендуют пассажирам воздержаться от поездок в течение вечера пятницы и выбирать альтернативные средства передвижения.

Великобритания Лондон

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