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Прибыль Xiaomi во втором квартале не оправдала прогнозов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прибыль китайского производителя электроники Xiaomi Corp не оправдала ожиданий во втором квартале 2019 года на фоне слабого спроса на смартфоны в условиях замедления экономики КНР.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее прибыль в апреле-июне снизилась до 1,96 млрд юаней ($278 млн) с 14,63 млрд юаней за аналогичный квартал прошлого года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 2,64 млрд юаней.

Выручка Xiaomi в минувшем квартале выросла на 15% и составила 51,95 млрд юаней при прогнозе на уровне 52,17 млрд юаней.

Продажи смартфонов увеличились лишь на 5%, до 32 млрд юаней. В сегменте подключаемых к интернету устройств (connected devices) выручка подскочила на 44%, до 14,9 млрд юаней. Продажи интернет-услуг повысились на 15,7%, до 4,6 млрд юаней, при этом выручка от рекламы снизилась на 0,6%, до 2,5 млрд юаней, из-за слабости китайского рынка.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды.

Акции Xiaomi во вторник подорожали на 3,2%. С начала года капитализация компании упала на 27%, до 219,03 млрд юаней.

Xiaomi

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