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Основатель Xiaomi проспорил 1 млрд юаней главе крупной китайской компании

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров Xiaomi Corporation Лэй Цзюнь проиграл спор на 1 млрд юаней ($148,5 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров - Gree Electric Appliances Incorporated, сообщает Bloomberg.

В декабре 2013 года Лэй Цзюнь в эфире телевидения поставил деньги на то, что через пять лет его компания получит больший доход, чем Gree Electric Appliances. В споре не шло речи о конкретном показателе дохода.

В воскресенье Gree Electric Appliances отчитались о выручке в 198 млрд юаней (более $29 млрд) в 2018 году, в то время как годовая выручка Xiaomi составила 174,92 млрд юаней.

Bloomberg отмечает, что пока сложно сказать, будет ли Лэй Цзюнь платить за проигрыш: на момент ставки слова основателя компании звучали как вызов "тяжеловесу", опережавшему Xiaomi по всем показателям, от уровня доходов до числа заводов и сотрудников.

Xiaomi Лэй Цзюнь

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