"Ведомости" рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос", - прокомментировали газете в Центробанке.

По данным издания, данную тему планируют обсудить в октябре на форуме Finopolis, который организовывает регулятор.

Владелец 75-процентной доли ООО "Серафим" сообщил, что Центробанк вместе с разработчиком мессенджера занимаются "несколькими инициативами", однако не прокомментировал какими. Он также обратил внимание на то, что "вектором" для компании является китайский WeChat, который позволяет оплачивать товары и услуги.

В России сервис денежных переводов уже доступен в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". "Сбербанк" в своем мобильном приложении, напротив, сделал чат, в котором можно отправлять деньги.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. СБП позволит гражданам в перспективе совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 с использованием QR-кода.