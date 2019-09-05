Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

В июле Центробанк перенес срок подключения к СБП для системно значимых банков на 1 октября

Герман Греф Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.

По закону системно значимые банки должны присоединиться к проекту до 1 октября 2019 года.

"Процесс подключения начат, к 1 октября, конечно, не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Ведется диалог, определяются сроки, пока окончательно сроки не определены. Но процесс очень активного взаимодействия и процесс подключения начат", - сказал Греф. Он добавил, что банк присоединится к системе, поскольку это предписывает закон.

Ранее в июле ЦБ РФ сообщил о переносе на месяц срока подключения к системе быстрых платежей (СБП) для системно значимых банков с 1 сентября до 1 октября. Греф неоднократно говорил о том, что Сбербанк не заинтересован в подключении к СБП, поскольку в течение нескольких лет развивал свою собственную систему переводов по номеру телефона получателя. К этой системе подключены также несколько сторонних банков.